2022-10-28 09:40:00

Azonosították a Kreml online trollhálózatát, amely szó szerint megegyező kommenteket terjeszt a háború igazolására

Sikerült azonosítani az orosz dezinformációs hadsereg magyarországi aktivitását.

Szó szerint megegyező kommentek bukkannak fel a legkülönbözőbb Facebook-posztok sokasága alatt, így olyan felhasználókhoz is eljut a Kreml dezinformációja, akiknek soha nem jutna eszébe a háborúról bármit is elolvasni - derül ki a Political Capital (PC) lapunkhoz is eljutatott kutatási anyagából.

Mint írják, ezek a több műszakban dolgozó „kopi-pésztelő” trollok munkájának eredménye. Korábban egyébként a szervezet már sikeresen igazolta a V4-országokban jelen lévő és potenciálisan koordinált „online trollhálózatok” létezését. Friss kutatásuk pedig Németországban, Olaszországban, Romániában és Magyarországon azonosította a háború legitimációját szolgáló, ún. „repetitív kommentek" által megvalósított online inautentikus viselkedési mintázatokat és koordinált kommunikációs stratégiákat. Ennek értelmében a háború igazolására négy fő narratíva létezik:

Ebből Magyarországon a listán szereplő első két állítás a legelterjedtebb. Ezek a narratívák külföldi befolyásolási kampányokhoz kötődtek, az egyik eredete egy oroszbarát ukrán oligarcha egyik szervezetéhez kapcsolódik. A magyar médiatérre leginkább jellemző, a „genocídiumról" szóló narratíva ezen felül egyértelműen egy oroszországi dezinformációs kampányt adoptált a magyar médiatérre. A magyarországi inautentikus üzenetek terjesztésében pedig egyaránt szerepet játszanak mind oroszbarát oldalak, személyek, mind hamis vagy feltört profilokból álló trollok - derül ki a PC kutatásából.