Kuklai Katalin;

halottak napja;

2022-10-29 17:45:00

Hosszabb nyitvatartás és megemlékezések a temetőkben

Idén négynapos hétvégén emlékezhetnek meg elhunyt szeretteikről a hozzátartozók. A fővárosi temetők ezekben a napokban hosszabb nyitvatartással várják a látogatókat.

A budapesti temetők október 27. és november 2. között 7 órától 20 óráig tartanak nyitva. November 3-tól ismét a szokásos nyitvatartási rend (7.30-17.00) lesz érvényben. A Budapesti Temetkezési Intézet (BTI) a legnagyobb forgalmú Új Köztemetőben azzal is segíti a látogatókat, hogy október 29-től november 1-jéig 8 és 17 óra között kisbusszal térítésmentesen is eljuthatnak hozzátartozóik sírhelyéhez. A kegyeleti helyszínek nyugalmának biztosítása érdekében október 29-tól november 2-ig a temetőkbe tilos gépjárművel behajtani. Kivétel ez alól az Új Köztemető, ahová október 29., szombat 7 órától november 2., szerda 20 óráig díjmentesen lehet gépjárművel behajtani. Az uniós országokban érvényes mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkező látogatót szállító gépjárművek időkorlátozás nélkül hajthatnak be a temetőkbe, amennyiben ezt a sírkertek gyalogosforgalmának sűrűsége lehetővé teszi. A mozgásukban korlátozott látogatókat arra kérik, hogy lehetőség szerint a délelőtti órákban keressék fel a temetőket. Fentiek alól kivételt képez az Angeli úti és a Tamás utcai temető, ahol a sírkertek kis mérete miatt egyáltalán nincs lehetőség a behajtásra.

A BTI idén két temetőben is tart központi kegyeleti megemlékezést: október 31-én, hétfőn 17 órakor az Új Köztemető szóróparcellájában, november 1-jén, kedden 17 órakor a Farkasréti temetőben, a ravatalozó előtti téren. November 1-jén 16 órától az Óbudai temetőben pedig a látogatók bevonásával közös mécsesgyújtással teremtenek lehetőséget az együttes emlékezésre. Halottak napja alkalmából a következő temetőkben kerül sor egyházi megemlékezésekre:

Ezekben a napokban a BTI a temetőkben megerősített rendészeti szolgálatot biztosít, illetve a kerületi rendőrségi egységek, közterület-felügyelők és a polgárőrség tagjai is járőröznek. A temetések 2022. október 27-től november 2-ig szünetelnek.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) bizonyos, temetőket érintő járatai szombattól keddig a szokásosnál sűrűbben, illetve nagyobb befogadóképességű járművekkel közlekednek, emellett rendkívüli járatok is segítik a sírkertek megközelítését. A BKK járatai szombaton és hétfőn a szombati, vasárnap a munkaszüneti napi, hétfőn az ünnepnapi menetrend szerint közlekednek. A 3-as metró hétfőn és kedden a hétköznap napközbeni rend szerint, egész nap Kőbánya-Kispest és a Kálvin tér, illetve a Göncz Árpád városközpont és Újpest-központ között jár, a Kálvin tér és a Göncz Árpád városközpont között pótlóbusszal lehet utazni. A Keleti pályaudvar és a rákoskeresztúri Új köztemető között 28B jelzéssel rendkívüli villamosjárat közlekedik majd, az óbudai temető felé pedig 118B jelzéssel rendkívüli buszjárat indul a Szentlélek térről.

A vidéki nagyvárosokban szintén nagy forgalomra kell számítani a temetők környékén, a sírkertek nyitvatartásáról a helyi médiából lehet tájékozódni. Az autópályákon, autóutakon, főútvonalakon, lakott területen belül, valamint a temetők környékén egyaránt fokozott rendőri jelenlétre számíthatnak a közlekedők, a rendőrök elsősorban a közúti forgalmat segítik. Ezekben a napokban számos ideiglenes parkolóhelyet jelölnek ki, illetve esetenként forgalomkorlátozást rendelnek el. Ezért a rendőrség mindenkitől azt kéri, hogy ne megszokásból közlekedjen, figyelje a közúti jelzéseket, és ha teheti, a híradásokból és az internetes oldalak segítségével már indulás előtt tájékozódjon a várható változásokról. A polgárőrök szintén fokozott és folyamatos bűnmegelőző járőrszolgálatot látnak el a temetőkben, sírkertekben és az urnatemetővel rendelkező templomok környékén.