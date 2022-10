Százak alatt omlott össze egy híd Indiában, legalább 32-en meghaltak

Gy. D.;

áldozatok;India;tragédia;hídomlás;

2022-10-30 17:49:00

Beszámolók szerint mintegy 400 ember tartózkodott a hídon, amikor az összeomlott. A szerencsétlenség azután következett be, hogy a hidat néhány napja nyitották meg újra javítási munkálatokat követően.

Legalább 32 ember meghalt, miután összeomlott egy nemrég – javítási munkálatokat követően – újranyitott híd Gudzsarát nyugat-indiai állam területén – közölték tisztségviselők a BBC beszámolója szerint.

A szerencsétlenség következtében százak zuhantak a Macshu folyóba Morbi városánál. Helyi felvételek tanúsága szerint sokan kapaszkodtak a részben elsüllyedt híd roncsaiba. Videofelvételek szerint a helyszínen zűrzavar uralkodott, miközben egyes nézelődők megpróbáltak segíteni a vízb esett embereknek a sötétség beálltával. Megint más videókon az látható, amint az emberek a roncsokon felmászva próbálnak visszajutni a szárazföldre.

Suspension Bridge in BJP’s Gujarat collapsed. More than 400 people fell into water and got injured!



To be noted that, this bridge was renovated & opened just 5 days ago.



This is Gujarat’s development ???? pic.twitter.com/8IQi9LHwZR