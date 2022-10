Népszava-MTI;

halloween;

2022-10-31 16:02:00

Szörnyek, borzongás, halloween (képgaléria)

Október 31. a világ számos országában meghonosodott, angolszász eredetű halloween ünnepe. Az elnevezés az angol All Hallows' Eve kifejezés rövidülése, magyarul mindenszentek előestéjét jelenti. A keltáknál az őszi napéjegyenlőség és a téli napforduló közötti félidőben ünnepelték az újévet, kezdődött az év "sötétebb" fele, amikor egyszerre hódoltak a Napisten és a Holtak Ura előtt. Az ünnep a kereszténység felvétele után átalakult, mindenszentekhez és halottak napjához kapcsolódott. A halloween a 19. század közepétől honosodott meg Amerikában. Napjainkban Magyarországon is egyre népszerűbbek a ház elé vagy ablakokba kitett töklámpások, néhány településen tökfaragó versenyt és töklámpás-szépségversenyt, illetve lámpás felvonulást is szerveznek.