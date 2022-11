P. L.;

2022-11-02 16:28:00

18 perc alatt elfogyott a kormányzati gyármentő programra szánt 150 milliárd forint

Reggel fél nyolckor nyílt meg a regisztráció, 7:48-kor már fel is függesztették.

Mindössze 18 perc után be is fagyasztották a regisztrációt a kormány Gyármentő Programjára, mert elfogyott a rászánt 150 milliárd forintos keret - írja az Index.

A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) honlapján jelenleg az alábbi rövid üzenet fogadja az érdeklődőket:

A regisztrációt reggel 7:30-kor nyitották meg, 7:48-kor pedig már le is zárták. A lap szerint mindazonáltal nem kizárt, hogy további forrásokat szabadítanak fel a programra. Essősy Zsombor, Magyarok a Piacon Klub elnöke az Indexnek azt mondta, a pályázatok elbírálásakor szabadulhat még fel pénz a 150 milliárd forintos keretből, ami akár az összeg 10-50 százaléka is lehet. Ugyanakkor a fokozott érdeklődés miatt szerinte az is lehetséges, hogy jövőre a Külgazdasági és Külügyminisztérium és a HIPA újranyitja a regisztrációt, megemelve, vagy akár meg is duplázva a rendelkezésre álló támogatási forrást. A KKM azonban erről későbbre ígért tájékoztatást.

A Gyármentő Program keretében a nagyvállalatok energiahatékonysági fejlesztéseit támogatja a kormány, vidéken 45, Budapesten azonban csak 30 százalékos intenzitással. A támogatási plafonérték 6,2 milliárd forint, azok pályázhattak, akik legalább 200 millió forintos fejlesztésbe fognak.