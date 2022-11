Kuklai Katalin;

támadás;villamos;tömegközlekedés;

2022-11-04 09:46:00

Kiszolgáltatott helyzetben – Napi rendszerességgel éri bántalmazás a közösségi közlekedésben dolgozó járművezetőket

Bár a járművezetők képzésének fontos része a konfliktuskezelés is, és az ő feladatuk fenntartani a rendet, gyakorlatilag eszköztelenek a renitens utasokkal szemben.

Verekedés történt Budapesten, a 4-6-os villamoson hétfő délután, a Széna tér környékén hárman rátámadtak egy idősebb utasra. A Margit hídhoz érve a villamosvezető megpróbált közbeavatkozni, de azonnal nekiestek, őt is bántalmazták, megrugdosták. Az egyik támadónál kés is volt. A vezető segítségére az utasok közül egy nő sietett, a Margit híd budai hídfőjéhez már a rendőrök is kivonultak, ahol a támadókat, két nőt és egy férfit őrizetbe vették.

Naszályi Gábor, az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnöke szerint a villamosvezető helyesen járt el, bár elvileg nem hagyhatná el a vezetőfülkét, ilyen esetben közbe kell lépni. Azt is megtudtuk tőle, hogy ha nem is ennyire szélsőséges módon, de a közösségi közlekedésben dolgozó járművezetőket sajnos napi rendszerességgel éri bántalmazás, ami a verbalitástól a fizikai erőszakig terjedhet. Ebből a szempontból a villamosvezetők védettebbek, mint például egy buszsofőr, hiszen egy zárt fülkében ülnek.

A kollégáink állandó stresszben dolgoznak – mondta a szakszervezeti vezető. – Egyrészt a saját bőrükön is érzik, hogy csökken a fizetésük reálértéke, hiába harcoltunk ki jelentős béremelést, az infláció már elvitte a jó részét. Emellett az utasok is egyre frusztráltabbak, hiszen az ő élethelyzetük is romlik, és ezt a feszültséget gyakran a járművezetőkön töltik ki. Biztonsági emberek pedig már a metrókban sincsenek.

De olyan is előfordult, hogy az utas nem jelzett, hogy szeretne leszállni, ezért a sofőr nem állt meg, és az utas ezt úgy torolta meg, hogy behúzott egyet a buszvezetőnek. Mint Naszályi Gábor vázolta, bár a járművezetők a „kapitányok” a járműveken, az ő feladatuk fenntartani a rendet, a fegyelmet, mégis gyakorlatilag eszköztelenek az ilyen helyzetekben. Mit tehet a vezető, ha egy utas nem megfelelően viselkedik, nem tartja be az utazási feltételeket? Az első lépés, hogy felszólítja, hogy tartsa be ezeket. Ha erre nem reagál, akkor fel kell szólítani, hogy hagyja el a járművet. Ha az utas ezt sem teszi meg, akkor kell intézkedést kérni.

„Egyébként nemcsak a járművezetőtől, hanem a többi utastárstól is elvárható, hogy ilyen esetben beavatkozzon" – tette hozzá a szakszervezeti vezető. ,,Ilyenkor nem az a kérdés, hogy kinek van igaza, hanem minél előbb meg kell szüntetni az agresszív fellépést. Sajnos az a hozzáállás, hogy bár követeljük a tiszteletet, de nem adjuk meg másoknak, kivetül az emberek gondolkodására. Minden sérelemért azonnal elégtételt akarnak venni.”

A közösségi közlekedésben dolgozó járművezetők képzésének nagyon fontos része a konfliktuskezelés is, hiszen emberekkel kerülnek kapcsolatba a munkájuk során. Az alapképzés mellett néhány évente rendszeresen kapnak felújító, ismeretbővítő tréningeket is, ha pedig valaki ilyen komolyabb konfliktusba kerül, annak speciális oktatáson is részt kell vennie. Mint Naszályi Gábor elmondta, nem árt tisztában lenni azzal, hogy a közösségi közlekedésben dolgozó járművezetők közfeladatot ellátó személynek minősülnek, így az ellenük elkövetett agresszió bűncselekménynek minősül, és a büntetési tétele a kétszerese annak, mintha egy civilt támadtak volna meg. Az eddigi elkövetők eddig azonban csak felfüggesztett börtönbüntetést kaptak, letöltendő szabadságvesztés kiszabására mind ez idáig nem került sor annak ellenére, hogy a szakszervezeti vezető már indítványozta ezt.

Az ügyben kerestük a BKK és a BKV illetékeseit is, de eddig nem válaszoltak.