Varga Dóra

2022-11-03

Ki vannak éhezve az akciókra a magyarok, a vásárlások háromnegyedét befolyásolja a rezsiár

A kereskedők a jövedelmeket felőrlő magas infláció, a gyenge forint és a rezsiválság árnyékában is erős Black Friday szezonra számítanak.

A vásárlók az idén tudatosabban vágnak neki az ünnepi szezonnak, sokkal inkább árérzékenyek, és ki vannak éhezve az akciókra. A kereskedők ezért a jövedelmeket felőrlő magas infláció, a gyenge forint és a rezsiválság árnyékában is erős Black Friday szezonra számítanak. Az impulzusvásárlások ugyanakkor a háttérbe szorulnak, helyette sokan előrébb hozzák a karácsonyi ajándékok beszerzését. Az idei slágertermékek pedig a valódi rezsicsökkentést elősegítő energiatakarékos háztartási gépek és okos kiegészítők lehetnek.

Az Egyesült Államokban a hálaadás utáni péntekre eső Black Friday nyitja meg a karácsonyi szezont, de a magyar vásárlók a kutatások szerint a korábbi években ekkor még inkább saját maguknak vásároltak. A kilenc éve meghonosított magyar Fekete Péntek abban is eltér az eredetitől, hogy bár a hagyomány szerint az idén november 25-re esne az akciónap, a hazai webáruházak egy része korábban megkezdi a leértékeléseket, sőt: egész novemberben akciózik. Ennek vélhetően az is az oka, hogy a hónapról hónapra élő magyar vásárlók fizetése a hónap utolsó hetére egyszerűen elfogy.

Korábban kezdi a Black Fridayt például az eMAG, amely november 18-án mintegy 420 ezer terméket kínál összességében 3 milliárd forint engedménnyel. A cég tavaly 10 milliárd forintos forgalmat bonyolított le az akciónapon, az idén ezt 10,5 milliárd forintra szeretnék növelni (ez ugyanakkor az inflációt is figyelembe véve inkább stagnálásnak számítana).

Sásdi Norbert, az eMAG kereskedelmi igazgatója sajtótájékoztatóján arról is beszélt: pár hónappal ezelőtt, a forint bezuhanása kapcsán elgondolkodtak, hogy fogják ezt összehozni, de végül sikerült mindent letárgyalni a beszállítókkal.

Erre utal az is, hogy már 30 százalékkal több kedvenc terméket tettek a kosarakba. (Az előre kinézett és online kosárba tett termékeket az akciónapon pár kattintással meg lehet vásárolni, elkerülve az impulzusvásárlásokat is.) A túlfogyasztás így visszaszorul, és a Black Fridayen is a tudatosabb költés kerül majd előtérbe – vélekedett.

Az eMAG-nál arra számítanak, az idén a Black Friday slágerei az energiatakarékos háztartási gépek és az olyan otthoni kiegészítők lesznek, amelyek alkalmazásával csökkenteni lehet a rezsiköltségeket. Miután mostanra a chiphiány enyhült, a notebookok ára is lejjebb ment, ám ez nem lesz örökké így, a vásárlók ezért a drágulástól tartva előrébb hozzák ezek beszerzését. A középkategóriás mobiloknál szintén a drágulás kockázata generálhat vásárlást – sorolta várakozásaikat Sásdi Norbert. Kiemelt szerepet kap ezen kívül a ruha és divat termékkategória is, amely a GKID piackutató cég előrejelzése szerint az év végére várhatóan a magyar online kiskereskedelemben is átveszi a vezető szerepet a műszaki kategóriától.

A Black Novemberre készülő MediaMarkt megbízásából készült kutatás szerint az energiatakarékosabb szemlélet a vásárlási szokásokon is meglátszik,

Az akciók során a megkérdezettek ötöde elavult, régi készülékek cseréjét tervezi, vagy eleve energiatakarékos háztartási gépeket és készülékeket vásárolna. További 16 százalék venne laptopot, PC-t, elektronikai kiegészítőt, 14 százalékuk konyhai kisgépeket, 13 százalékuk okostelefonokat szerezne be. Szilágyi Gábor, a MediaMarkt ügyvezető igazgatója szerint az elektronikai termékek iránti érdeklődés a jelenlegi piaci helyzetben is nőni fog karácsonyig. Hozzátette: jelentős elmozdulást látnak az energiatakarékosabb nagygépek vásárlása irányába, a vásárlók tudatosabbak, átgondoltan, hosszútávra terveznek és költenek.