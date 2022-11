G.M.;

zavargások;Luiz Inácio Lula da Silva;Jair Bolsonaro;

2022-11-03 19:24:00

Katonai beavatkozás sürgetnek Jair Bolsonaro hívei

Brazília Két nap hallgatás, majd a keddi ködösítő megszólalás, a választási vereség beismerésének hiánya és néhány kétértelmű kijelentés elegendő volt ahhoz, hogy fellángoljanak az indulatok Dél-Amerika legnagyobb és legnépesebb országában. A hétvégi elnökválasztást, hajszállal ugyan, de elveszítő Jair Bolsonaro hívei utcára vonulva katonai beavatkozást sürgettek kedvencük hatalomban tartása érdekében.

A hivatalban lévő elnök támogatói utakat zártak le, lebénítva és ellehetetlenítve a közellátást, a 27 szövetségi államból 11-ben pedig katonai létesítmények előtt követelték a hadsereg közbelépését. A megmozdulásokat több helyen erőszakos epizódok tarkították. A CNN arról számolt be, hogy a délkeleti Sao Paulo államban található Mirassol közelében egy útlezárásnál egy sofőr belehajtott a tüntetőkbe, legalább hét embert megsebesítve. A fővárosban megfenyegették a francia AFP hírügynökség munkatársait is, és több más helyszínen zaklatták az összes tudósító újságírót.

Az események annyira elfajultak, hogy a nem éppen a demokratikus normák tiszteletéről elhíresült Jair Bolsonaro felszólította támogatóit, oszlassák fel az útlezárásokat ás tegyék szabaddá az utakat a „nemzet érdekében”. A brazil jobboldali populista politikus, akárcsak Donald Trump korábbi amerikai elnök, előszeretettel kommunikál a Twitteren, a tüntető híveihez szóló felhívást tartalmazó videót is ezen a közösségi médiafelületen tette közzé. Ebben ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy más tiltakozásokat, más helyeken üdvözlendőnek tart, mivel azok „a demokratikus játék részei”, de az utcai blokádok nem részei a legitim tüntetéseknek.

A zavargások csütörtökön is folytatódtak, hiszen Jair Bolsonaro felhívása ezúttal is épp olyan kétértelmű volt, mint a választási vereségét követő késői megszólalása. A hivatalban lévő elnök nem mondta ki, hogy elismeri vereségét, csak annyit, hogy tiszteletben tartja az alkotmányt. Az első nyilvános beismerés szerdán történt, ekkor is csak Hamilton Mourao alelnök részéről, aki elismerte el a vereséget, hangsúlyozva, hogy „nincs értelme a sopánkodásnak”. Minden bizonnyal nem függetlenül attól, hogy a világ vezető politikusai gyorsan gratuláltak Luiz Inacio Lula da Silva győzelméhez, tartva attól, hogy Brazíliában is megismétlődik a washingtoni Capitolium ostromához vezető forgatókönyv. Bolsonaro szövetségesei is szinte azonnal elismerték a baloldal jelöltjének győzelmét és a katonaság sem lépett fel az egykori katonai diktatúrát nyíltan dicsőítő volt katonatiszt elnök jogellenes hatalomban tartásáért. Bolsonaro azonban már kedden gyakorlatilag tüntetésre szólította támogatóit, amikor azt hangsúlyozta, hogy a békés tüntetéseket mindig szívesen látja. Ezt hívei bátorításként értékelték és rövidesen utcára vonultak. Az útlezárások felszámolását sürgető felhívásában is további demonstrációkat sugalmazott a populista politikus, tovább mélyítve a brazil társadalom megosztottságát.

Lula a vasárnapi választáson a voksok 50,9 százalékát szerezte meg, Bolsonaro 49,1 százalékot kapott.