2022-11-05 06:05:00

Magyarország Moszkva-szindrómája, avagy orosz ügynök-e Orbán Viktor?

Itt a Népszava podcastsorozata, a Hol élünk? 18. adása

Egy zsigereiben bezárkózó, a külvilágban ellenséget látó orosz birodalomhoz próbál igazodni Magyarországon az Orbán-kormány. A Népszava Hol élünk? közéleti podcastsorozatának eheti adásában Horváth Gábor és a Forgács Iván előbb az idehaza (és Nyugat Európában) kevéssé ismert – illetve hosszú éveken át totálisan félreismert – orosz világ kulturális-politikai karakteréről beszélgetett, aztán körüljárta a vitatémát, vagyis mi lehet az oka annak, hogy az Orbán-kabinet látszólag totálisan elvtelenül és Magyarország hosszú távú érdekeivel szemben is próbálja kiszolgálni az orosz igényeit.

Előrebocsátjuk: a többségi vélemény inkább az, hogy orbánék az oroszoknak való lobbizással, a korrupcióra épülő autoriter politikai rezsim külpolitikai mozgásterét próbálja növelni. A műsorvezető Batka Zoltán különvéleménye: az eddigi jelek alapján nagyon is esélyes, hogy akár magyar kormánytagokat is be tudtak szervezni az orosz titkosszolgálatok.