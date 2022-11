nepszava.hu;

oktatás;vezérigazgató;MTVA;Papp Dániel;követelések;internetes petíció;hírhamisítás;aHang;

2022-11-04 17:56:00

Hivatalos válasz az oktatás kilenc pontjára a hírhamisító Papp Dánieltől: sdfsdfsdf

Néhány óra alatt már több mint 850-en követelték az MTVA-vezértől a tanárok, diákok, szülők korábbi tüntetésein is elhangzott követelések beolvasását.

Levélküldő akciót indított az aHang a magyar oktatás helyzetének rendezéséért hetek, hónapok óta tartó tiltakozáshullám felerősítésére; ennek keretében azt követelik Papp Dánieltől, az MTVA vezérigazgatójától, hogy a közmédia olvassa be a diákok, tanárok és pedagógusok közös kilenc pontját az oktatás átalakításáról – áll a korábban az ellenzéki előválasztások megszervezésében oroszlánrészt vállaló civil szervezetnek a Népszavához eljuttatott közleményében.

Az aHang honlapja szerint a petíciót délután öt óráig már több mint 850-en írták alá. Ehhez képest – ahogy lapunkkal közölték – nem kis meglepetésükre elég hamar érkezett válasz a vezérigazgató hivatalos emailcíméről. A hírhamisító Papp Dániel tömör válasza ez volt:

Az internetes petíciónak oldalukon helyet adó civilek erősen gondolkodtak azon, hogy pontosan mit is jelent az üzenet, de nem sikerült megfejteniük. Mindenesetre még reménykednek abban, hogy a több mint 100 milliárd forintból működő MTVA vezérigazgatója ennél azért többet gondol az oktatásról és többre becsüli azokat a diákokat, pedagógusokat, szülőket, civileket és felelős állampolgárokat, akik számára fontos a jövő iskolája és magyar oktatási rendszer. Ezért a válaszon túlmenően továbbra is várják, hogy a közmédia számoljon be a diákok, szülők és tanárok 9 pontos követeléséről.

Papp Dániel zagyva szövege nem egyedülálló a magyar sajtóban, idén májusban történt, amiről lapunk is beszámolt, hogy a Fidesz médiahálózata egy hírt futtatott körbe, a következő tartalommal: „sbfgjgkhgfdesss”. Először a kormánypárti médiaholdinghoz tartozó Bama.hu, majd az információt villámtempóban és bárminemű ellenőrzés nélkül vették át a KESMA/Mediaworks lapjai. Később a krikszkrakszokra épülőm tartalmat eltávolították, de a történtek háttere azóta is rejtélyes.