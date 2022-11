P. L.;

bíróság;ügyészség;falfirka;Magyar Kétfarkú Kutya Párt;kormányplakát;

2022-11-05 13:53:00

Falfirka címén akár börtönbe is kerülhet a Kutyapárt két pécsi passzivistája, akik átragasztottak két kormányplakátot

Az ügyészség korábban megállapította, hogy nem követtek el bűncselekményt, a bíróság azonban másképp látja.

Az ügyészség graffitizés címén akár vádat is emelhet a Magyar Kétfarkú Kutya Párt két passzivistája ellen, akik tavaly nyáron átragasztottak két nemzeti konzultációs plakátot Pécsett. Márpedig a falfirka bűncselekmény, amiért extrém esetben akár börtönbe is lehet kerülni - írja a hvg.hu.

A párt egyik érintett passzivistája még tavaly októberben közölte, hogy bevitték a rendőrségre, kihallgatták, rabosították aztán hazakísérték, és házkutatást tartottak nála.

Az átragasztást követően az újraplakátolás az ügyészségi dokumentum szerint 88 ezer forintba került a Mahir Cytiposter Kft.-nek. A rendőrség azonban csak két esetben tudta bizonyítani, hogy a két passzivista volt a plakátragasztó, így a 29 392 forintos kár csak szabálysértésnek felelt meg. Az ügyészség meg is szüntette az eljárást azzal, hogy a cselekmény nem bűncselekmény és elég a megrovás. A két passzivista viszont ahhoz tartotta magát, hogy ők nem rongáltak, hanem politikai véleménynyilvánítást tettek.

A Pécsi Járásbíróság azonban megszüntette a szabálysértési eljárást azzal, hogy nem szabálysértést követtek el, hanem bűncselekményt, mégpedig falfirkát. Ráadásul másodfokon a Pécsi Törvényszék is így látta, ezért az ügyészségnek most el kell döntenie, hogy vádat emel-e egy olyan ügyben, amelyről korábban már kimondták, hogy nem bűncselekmény. Ha mégiscsak vádat emelnek, akkor a két kutyapártos passzivistára akár egyéves börtönbüntetést is kiszabhatnak, annak ellenére, hogy az okozott kárt már régen meg is térítették a reklámcégnek.

A hvg.hu idézi a falfirka fogalmát a Büntető törvénykönyvből, ami a következő:

Az MKKP passzivistáinak jogi képviselője, Bieber Ivóna, a Magyar Helsinki Bizottság ügyvédje a hvg.hu-nak elmondta, ők a Kúria korábbi döntésére hivatkoztak, mely szerint akkor lehet falfirkáról beszélni, ha az azzal érintett felület olyan végleges építmény része, amely állagsérelem nélkül nem távolítható el. Ha a hirdetőoszlopot tekintik a végleges építménynek, akkor közbeékelődik egy réteg, ami maga a plakát, és azt ragasztották le, így nem lehet szó falfirkáról. A bíróság nem értett egyet ezzel, további hazai jogorvoslati lehetőség pedig nincs.

Pincehelyi Zita, az egyik érintett passzivista a hvg.hu-nak úgy kommentált, nem rettentették el a hasonló akcióktól, sőt. „Ha börtönbe csuknának emiatt, csak annyit szeretnék, hogy Prücsök, a kutyám is jöhessen velem” - mondta.