Orbán Viktor köszönetet mondott Meloninak, amiért nem engedett kikötni egy hajót, amelyen vízből kimentett menekültek voltak

2022-11-06 20:57:00

Csak a betegek és a gyerekek hagyhatták el a fedélzetet, a többieknek megtiltották az országba belépést.

„Végre! Nagy köszönettel tartozunk Giorgia Meloninak és az új olasz kormánynak, amiért megvédték Európa határait. #GrazieGiorgia” - írta vasárnap Twitter-oldalán Orbán Viktor.

A miniszterelnök arra a hírre reagált, miszerint a római kabinet több menekülteket szállító hajónak nem engedélyezte a kikötést. Az egyik járműről még a férfiakat sem engedték le, nekik megtiltották az országba való belépést is. A betegekkel és a gyerekekkel azonban kivételt tettek. Az egyik civil szervezet szerint a kabinet lépése a nemzetközi joggal ellentétes. A Humanity1 nagyjából két hetet várt arra, hogy kiköthessen Szicília partjainál. Még három másik hajó kikötési kérelmét is elutasították a hatóságok, melyek fedélzetén a becslések szerint 900 ember lehet összesen. A hajót működtető civil szervezet egyik munkatársa arról számolt be, hogy szörnyű elkeseredettség lett úrrá a fedélzeten maradó férfiak körében, volt, aki idegösszeomlást kapott.

Az MTI azt írja, az olasz hatóságok azt követően hagyták jóvá a kikötést, hogy Németország és Franciaország is felszólította Olaszországot, biztosítson biztonságos kikötőt a menekülteknek. Kitértek arra is, hogy ne Olaszország viselje egyedül a költségeket, ezért a fedélzeten tartózkodók egy részét befogadnák.

