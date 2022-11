nepszava.hu;

légvédelem;Ukrajna;áramszünet;vízhiány;katonai veszteségek;orosz repülőgép;orosz-ukrán háború;Herszon;

2022-11-07 10:50:00

Az oroszok már kétszer annyi repülőgépet veszítettek Ukrajnában, mint az afganisztáni háborúban, Herszon áram- és víz nélkül maradt

Az infrastruktúra elleni támadásokat az oroszok ukrán terrortámadásként kezelik, míg a megtámadott ország illetékesei a megszállók akcióinak.

Oroszország gyorsabban veszíti el repülőgépeit, mint amennyit pótolni tudna – írja Sky News az Egyesült Királyság védelmi minisztériuma legfrissebb hírszerzési jelentése alapján. A dokumentum szerint sz oroszok repülőgép-veszteségei jelentősen meghaladják az új repülőgépvázak gyártási kapacitását. Ráadásul – hangsúlyozzák – a katonai pilóták kiképzéséhez idő kell, így az oroszok a veszteségeiket egyre kevésbé képesek pótolni.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 07 November 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/nOk01oHSNN



???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/bmQn6FHZYH — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) November 7, 2022

A brit védelmi tárca felidézte az ukrán fegyveres erők főparancsnokának csütörtöki beszámolóját, amely szerint Oroszország már több mint kétszer annyi repülőgépet veszített Ukrajnában, mint a szovjet-afgán háborúban. Az ukránok 278 megsemmisült orosz repülőt tartanak nyilván, míg az egykori afganisztáni adatok 119-ről tudnak.

Miközben az oroszok tovább folytatják az ukrajnai infrastruktúra megsemmisítésére irányuló támadásokat, a jelenleg is megszállt, orosz irányítás alatt álló Herszonban a The Guardian híre szerint megszűnt az áramszolgálatás és a vízellátás is. A helyi kormányzat szerint „terrortámadás” történt, három vezetéket is megrongáltak, utalva arra, hogy mindezt ukránok tehették.

Ezzel szemben az ukrán Jurij Szobolevszkij, a herszoni regionális tanács helyettes vezetője a Telegramon azt írta, a régióban Herszonnal együtt mintegy 10 település maradt áram és ennek következtében víz nélkül. Egy nagyfeszültségű távvezeték sérült meg. Megjegyezte, )a megszállók már terrortámadásról számoltak be, csak arról nem, hogy azt éppen ők követték el”. Erre, mint írta, szemtanúk vannak.

Még vasárnap este, emelte ki a Guardian Vitalij Klicsko Kijev polgármestere jelezte, hogy nem zárhatja ki a főváros teljes áramszünetét, miközben Oroszország folytatja az energiainfrastruktúra elleni csapásméréseket. Teljes áramszünet esetére azt tanácsolta a kijevieknek, ha tudják, töltsék azt az időszakot városon kívül, rokonoknál.