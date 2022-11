nepszava.hu;

Oroszország;Amerika;Jevgenyij Prigozsin;

2022-11-07 14:55:00

Elismerte Vlagyimir Putyin magánhadseregének vezetője, hogy beavatkoztak az amerikai választásokba és be is fognak még

Méghozzá óvatosan, sebészi pontossággal egyszerre távolítva el mindkét vesét és a májat.

A „Putyin séfje” néven emlegetett orosz oligarcha, Jevgenyij Prigozsin hétfőn azt mondta, beavatkozott az amerikai választásokba és ezt a későbbiekben is meg fogja tenni. Ez volt az első olyan nyilvános beismerés egy olyan személytől, akit korábban a Fehér Ház azzal vádolt, hogy manipulálja az amerikai belpolitikát – írja a Reuters.

Prigozsin a VKontaktén, az orosz Facebookon a következőket írta: „Beavatkoztunk (az amerikai választásokba), beavatkozunk és a jövőben is be fogunk avatkozni. Óvatosan, pontosan, sebészi pontossággal, a magunk módján, ahogyan azt mi szoktuk." Azzal folytatta, „célzott beavatkozásaink során egyszerre távolítjuk el mindkét vesét és a májat”. Azt nem részletezte, mire is gondolt pontosa.

Az orosz oligarchát azzal is megvádolták, hogy olyan oroszországi székhelyű „trollfarmokat” finanszíroz, amelyek az amerikai politika befolyásolására törekszenek. Júliusban az amerikai külügyminisztérium 10 millió dollárig terjedő jutalmat ajánlott fel a vele kapcsolatos információkért az „amerikai választási beavatkozásban való részvétellel” kapcsolatban. A férfit amerikai, brit és európai uniós szankciókkal sújtották. Korábban visszafogott volt nyilvános szereplései alkalmával, azonban az ukrajnai háború során bekövetkezett orosz kudarcok miatt egyre élesebb kritikákat kezdett megfogalmazni a tábornoki kart teljesítményével kapcsolatban. Szeptemberben elismerte, hogy ő alapította a Kremlhez közel álló Wagner-csoportot, amely Szíriában, Afrikában és Ukrajnában tevékenykedik.

Tavaly lapunk is beszámolt róla, hogy a The Guardian olyan dokumentumokhoz jutott, amelyek szerint Vlagyimir Putyin személyesen adott engedélyt egy titkosszolgálati műveletre, aminek célja az volt, hogy támogassák a „mentálisan instabil” Donald Trumpot a 2016-os amerikai elnökválasztáson.