Ukrajna;Vlagyimir Putyin;orosz megszállás;

2022-11-07 22:15:00

Most, hogy vége lett, az orosz elnök megkérdezné az embereket a részleges mozgósításról

Sok érintett aligha tudja elmondani álláspontját, mivel már jó eséllyel az ukrán fronton van.

A háborús agresszor Oroszország elnöke azt tervezi, hogy személyesen találkozik a polgárokkal és megtudakolja tőlük, a mozgósítottak megkapták-e a nekik járó támogatásokat - írja a TASZSZ orosz hírügynökség.

Vlagyimir Putyin a tveri régió kormányzójával hétfőn tartott munkamegbeszélést, ahol külön felhívta erre a témára figyelmet, amelyet közvetlenül szükséges megvitatni.

- fogalmazott. Az orosz elnök - aki a tveri régióban tartózkodik munkalátogatáson - külön felkérte a kormányzót, készítsen neki összefoglalót a mozgósítottak támogatásával kapcsolatban.

Vlagyimir Putyin kérése már csak azért is tűnik finoman szólva is megkésettnek, mert már lezárult a mozgósítás, a 300 ezer emberből 82 ezret már az ukrajnai frontra vezényeltek, ahol a brit hírszerzés szerint társaik akár le is lőhetik, ha az esetleges dezertálás tetten érik őket.