Á. Z.;

USA;félidős választás;2022;

2022-11-09 09:55:00

Kulcsjelentőségű államot szereztek meg a demokraták, Vermont először küld nőt a képviselőházba – Jönnek az első eredmények az amerikai félidős választásokról

A 435 washingtoni szövetségi képviselőházi hely mindegyikéért, a 100 szenátusi bársonyszék közül 35-ért folyik a verseny, 39 szövetségi államban és területen pedig a kormányzói poszt sorsa is eldől.

Az első néhány eredmény tanúsága szerint a nyugati parti Washington államtól a keleti New Yorkig a demokratáknak sikerült ellenállniuk a republikánus törvényhozási hatalomátvétellel fenyegető hullámnak az Egyesült Államokban tartott 2022-es félidős választásokon.

A 435 washingtoni szövetségi képviselőházi hely mindegyikéért, a 100 szenátusi bársonyszék közül 35-ért folyik a verseny, 39 szövetségi államban és területen pedig a kormányzói poszt sorsa is eldől. Az nem következett be, amitől a demokraták féltek, vagyis hogy még New York államot is elveszítik, Kathy Hochul legyőzte a republikánus kihívóját, Lee Zeldint, így azután, hogy a szexuális zaklatási botrány miatt távozó Andrew Cuomo helyére lett, most egy teljes ciklust is a kormányzói székben tölthet. Maryland államnak a történetében először afroamerikai kormányzója lesz, mégpedig a demokrata Wes Moore. Josh Shapiro személyében Pennsylvania is demokrata kormányzót is választott a szélsőjobboldali Doug Mastrianóval szemben.

Pennsylvania az egyik kulcsjelentőségű csatatér-állam, ahol a két ciklus után visszavonuló republikánus Pat Toomey helyéért folyt a verseny, a demokraták pedig el tudták venni a republikánusoktól a székét. jelölt, John Fetterman győzött, ráadásul annál a Mehmet Öznél kapott több szavazatot, aki mellett maga Donald Trump exelnök is teljes erővel dobta be magát a kampányba. A mostanában éppen stroke-ból felépülő John Fetterman győzelme azt jelenti, hogy a demokraták most már joggal reménykedhetnek a szenátusi többségük megőrzésében, a republikánusoknak Georgiát és Nevadát vinniük kell, ha többséget akarnak. (A televíziós műsorvezető Mehmet Öz az első muszlim, akit a demokraták vagy a republikánusok szenátornak jelöltek.)

Egyértelműen republikánus fellegvárnak Florida számít, ahol Ron DeSantis simán nyerte a kormányzói, Marco Rubio pedig a szenátusi választást a demokrata ellenféllel, Charlie Cristtal, illetve Val Demingsszel szemben. Mindkettejüket újraválasztották a tisztségében, ráadásul Marco Rubiónak a korábban négy évtizeden át demokraták felé hajló Miami-Dade megyében is sikerült nyernie, de vitte Browardot és Palm Beachet is. Ron DeSantist az újra elnökjelölti ambíciókat dédelgető Donald Trump figyelmeztette is, hogy ne akarjon indulni a Fehér Házért, szerinte legalábbis a republikánus bázis nem örülne ennek.

Ami a képviselőházat illeti, Vermont azzal büszkélkedhet, hogy a nyíltan meleg Becca Balinttal 231 év után a történetében először küld nőt a washingtoni törvényhozás alsóházába.

A CNN még urnazárás előtt azt vetítette előre, hogy a 435 képviselőházi helyből 186-ot nyertek meg jobboldali jelöltek, míg a demokrata párti indulók 161 képviselője jutott be eddig az alsóházba. A többséghez 218 mandátumra van szükség. A CNN szerint a republikánusok 6 olyan helyen tudtak győzni, ahol eddig demokrata párti képviselő volt, a demokraták egy republikánus képviselő helyét vehetik át. A Fox News 175 republikánus párti győzelemmel számol jelenleg, míg a demokraták 136 képviselőt juttathatnak a házba, miközben 124 verseny eredménye még kérdéses. A FiveThirtyEight elemző portál becslései szerint 207 republikánus és 184 demokrata képviselő jutott be magyar idő szerint péntek hajnalig az alsóházba.

A 100 tagú felsőházban 35 szenátori szék sorsa dől el. Eddig 50-50 volt a republikánusok és a demokraták aránya, és a felsőházban elnöklő Kamala Harris alelnök szavazata döntött. John Fetterman győzelmével jelenleg 48-48 az arány.