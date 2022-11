Tojásokat dobálta meg egy férfi III. Károlyt és Kamilla királynét

nepszava.hu;

Nagy-Britannia;király;királynő;II. Erzsébet;tojásdobálás;III. Károly;

2022-11-09 16:58:00

A felvétel tanúsága szerint nem sikerült eltalálnia a királyi párt.

A brit rendőrség őrizetbe vett egy férfit, aki tojásokat dobott III. Károly brit királyra és feleségére, Kamilla brit királynéra – derül ki a Channel 4 brit televízió beszámolójából.

Az eset Yorkban történt, ahová a királyi pár azért érkezett, hogy leleplezzen egy szobrot III. Károly anyjáról, a szeptemberben elhunyt II. Erzsébet brit királynőről.

The King has been egged during a walkabout in York.



One man has been detained after appearing to throw eggs at the King and Queen Consort in the city, where the royal couple are due to unveil a statue of the late Queen. pic.twitter.com/inD1BT3Tkg