Teljes erőből védik a herszoni kivonulást a háborúpárti orosz héják, Ukrajna kételkedik

nepszava.hu;

Ukrajna;orosz megszállás;Herszon;

2022-11-10 01:00:00

Ukrajna semmi jelét nem látja annak, hogy Oroszország harc nélkül elhagyná a várost.

Gyorsan felsorakoztak az orosz háborúpárti szószólók azon moszkvai döntés mellé, amely szerint a megszállók kivonják csapataikat az ukrajnai Herszon városából – írja a Reuters.

Ha igazak a csapatkivonással kapcsolatos hírek, akkor ez a Kreml egyik legmegalázóbb veresége a kilenc hónapja tartó invázió során. Mint lapunk is beszámolt róla, szinte ez volt az egyedüli stratégiai fontosságú város, amelyet el tudtak foglalni a megszállás kezdete óta. Mivel Ukrajna azzal fenyeget, hogy az orosz erőket a Dnyipro folyó nyugati partján bekeríti, ezért döntött úgy az új tábornok, hogy az orosz katonák életének megóvása érdekében a folyó túlvonalán alakítanak ki új védelmi vonalakat.

Az egyik orosz katonai blogger egyenesen az „orosz hadsereg fekete napjának” nevezte a fejleményt. Ennek ellenére a háború támogatói bölcs és szükséges lépésnek tartják a döntést. „Miután mérlegelte az összes érvet és ellenérvet, Szergej Szurovikin tábornok meghozta a nehéz, de helyes választást” - fogalmazott Telegram-oldalán a csecsen vezető, Ramzan Kadirov, aki gyakran a háború eszkalációja mellett állt ki és még taktikai atomfegyverek bevetését is szorgalmazta.

Megszólalt a „Putyin séfjeként” emlegetett orosz oligarcha, Jevgenyij Prigozsin is, aki a RIA Novoszty hírügynökség szerint majdhogynem elismerően nyilatkozott. „A Szurovikin által hozott döntés nem könnyű, de olyan emberként cselekedett, aki nem fél a felelősségtől” - fogalmazott. Ugyanakkor jelezte, „le kell vonni a következtetéseket és dolgozni kell a hibák kijavításán, majd megérteni, kinek van igaza, kit kell hibáztatni és mi a probléma lényege”. A Wagner-csoport alapítójának szavai a Reuters szerint egy potenciális leszámolás lehetőségére utalnak. Herszon elvesztése súlyos csapást jelent a hadsereg főparancsnokára, Vlagyimir Putyinra nézve, akit Prigozsin és Kadirov kritikái egyelőre elkerültek - helyette inkább tábornokaikra zúdították elégedetlenségüket.

Ugyanakkor Volodimir Zelenszkij elnök tanácsadója azt írta, semmi jelét nem adja az orosz hadsereg, hogy harc nélkül hagyná el a várost. Mihajlo Podoljak jelezte, az orosz hadsereg javarésze a városban maradt, emellett további tartalékokat visznek be a régióba. Jelezte, Kijev inkább saját hírszerzésének hisz, mint sem a „színpadias” tévényilatkozatoknak.

