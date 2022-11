Összeütközött két gép egy dallasi légi bemutatón, többen meghaltak

Gy. D.;

USA;baleset;Dallas;légibemutató;

2022-11-13 09:05:00

Az áldozatok pontos száma még nem ismert, de az ABC News munkatársai legalább hat halottról tudnak.

Összeütközött két repülőgép egy második világháborús légi bemutatón Dallasban, többen meghaltak – írja a The Guardian.

Az „Amerika első számú második világháborús légi bemutatójaként” hirdetett eseményen egy Boeing B-17 Flying Fortress és egy P-63 Kingcobra ütközött össze – derül ki a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) közleményéből.

Azt egyelőre nem tudni, hogy mennyien tartózkodtak a gépek fedélzetén. Az ABC News egyik munkatársa egy kollégájára hivatkozva azt írta, félő, hogy a szerencsétlenségnek hat halálos áldozata van.

New: Six people, all crew members, are feared to be dead after a mid-air collision between two WWII-era airplanes at the Wings Over Dallas airshow today, per @nickdotkerr @ABC