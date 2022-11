nepszava.hu;

MÁV;változás;menetrend;Volánbusz;HÉV;

2022-11-13 15:46:00

Új menetrendet vezet be december 11-től a MÁV, a Volánbusz és a HÉV

A főbb újdonságok az észak-pesti elővárosi térséget érintik.

Új menetrendet vezet be december 11-től a MÁV, a Volánbusz és a HÉV – derül ki MÁV közleményéből.

A MÁV-Volán-csoportnak a 2022/2023-as vasúti és autóbusz-menetrendjének megváltoztatását a Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) iránymutatásai alapján készítették elő.

Mint írják, a legfőbb újdonságok az észak-pesti elővárosi térségben élők utazását könnyítik meg, amelyet a hatvani vonal felújítása, valamint a Kőbánya felső állomás és a Keleti pályaudvar között megépített harmadik vágány tesz lehetővé.

A vasútvonalak csaknem harmadát érintik a menetrendi vagy éppen tarifális fejlesztések, az utasok kényelmét pedig – a várhatóan jövő év elejére teljessé váló – 40 darabos KISS motorvonatflotta és a Volánbusz 2018 óta több mint 1800 új járművel bővülő autóbuszflottája is szolgálja.

Idézik Vitézy Dávidot, a Technológiai és Ipari Minisztérium közlekedésért felelős államtitkárát, aki azt mondta, a menetrendi fejlesztések célja az egységes, összehangolt szolgáltatás biztosítása.

A közleményből kiderül az is, hogy a koronavírus-járványhelyzet okozta 20-30 százalékos visszaesést követően az utasszámok már közelítenek 2019 első kilenc hónapjának adataihoz, amikor is közel 103 millióan választották a vasutat, míg az idén szeptember végéig 96 millióan utaztak vonattal belföldön. A távolsági közlekedésben már meg is haladta az utasszám a járvány előtti mértéket. 11,5 millió utas utazott a MÁV-START távolsági járatain az idén január és szeptember között, többen mint 2019-ben.

A vasúti menetrenddel kapcsolatos fejlesztések a következők:

Volánbusz:

MÁV-HÉV