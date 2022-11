Robbanás volt Isztambul népszerű sétálóutcáján: legalább hat ember meghalt, 53 megsebesült (videó)

Gy. D.;

robbanás;áldozatok;Isztambul;Törökország;sétálóutca;

2022-11-13 16:20:00

Erős a gyanú, hogy öngyilkos merénylő által működésbe hozott robbanószerkezetről van szó, ám ezt hivatalosan nem erősítették meg.

Robbanás volt vasárnap az isztambuli Istiklal népszerű sétálóutcán, többen meghaltak és megsebesültek – erről számolt be az al-Dzsazíra pánarab hírtelevízió internetes kiadása.

Recep Tayyip Erdogan török elnök elmondása szerint a robbanásban legalább hat ember vesztette életét, és – Ali Yerlikaya isztambuli kormányzó tájékoztatása alapján – további 53 sebesült meg. Négy ember a helyszínen, kettő a kórházba szállítást követően halt meg. Erdogan „alattomos támadásnak” nevezte a történteket, és közölte, hogy az elkövetőket meg fogják büntetni.

Yerlikaya korábban négy halottról és 38 sebesültről számolt be. Mint írta, a robbanás helyi idő szerint 16:20 körül történt.

A közösségi médiában megjelent egyik felvételen az látható, amint a lángok felcsapnak a hangos robbanást követően, mire a sétálóutcán az emberek pánikba esnek, és elmenekülnek a helyszínről. Egyes felhasználók elmondása szerint a környékbeli boltokat bezárták, a sétálóutcát pedig lezárták.





The explosion occurred on the pedestrian tourist street Istiklal in Istanbul pic.twitter.com/7tlBdBdQTU