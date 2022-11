Szalai Anna;

vásár;advent;

2022-11-15 06:00:00

A fővárosi önkormányzat kasszája helyett Fidesz-közeli vállalkozó zsebébe vándorolnak a Vörösmarty téri adventi vásárból befolyó tízmilliók

Ünnepi NER-bevétel.

Már toborozzák az idei Vörösmarty és a Szent István téri adventi vásár pavilonjaiban dolgozó pultosokat és árusokat, de Szentgyörgyvölgyi Péter V. kerületi fideszes polgármester hivatalosan még mindig nem döntött arról, hogy kiadja-e a rendezéshez szükséges közterület foglalási engedélyeket. „Egyelőre csak elvi hozzájárulást adtak ki, a határozat még folyamatban van” – válaszolta a belvárosi önkormányzat az ünnepi rendezvény részleteit firtató kérdéseinkre. A közterület használati kérelmekről ugyanis a kerületi idevágó rendelete szerint egy személyben a polgármester dönt. A kerület számára ismert szervezői körnek aligha kell aggódnia.

Az önkormányzat válaszában sietve tisztázta, hogy a vásár rendezésében nem vesznek részt, a kerület csupán a helyszínt biztosítja a határozat kiadásával. Így arra sincs ráhatásuk, hogy a rendezvény szervezője hogyan választja ki a vásárban árusító kereskedőket, illetve milyen bérleti díj és feltételek mellett biztosítja számukra a részvételt. A kerület csak a vásár időtartamára, a tér berendezésének módjára, a köztisztasági feladatok ellátására szabhat feltételeket.

Az önkormányzat számára – közölték – az ikonikus belvárosi tereken rendezett turisztikai látványosság mindössze egy közterület-használati ügy. A szervező a kerületi rendeletben rögzített díj ellenben „bérbe veszi” a területet az önkormányzattól. Ennek a nagy távolságtartásnak némiképpen ellentmond, hogy a kerület a Vörösmarty téri vásár megrendezésével ugyanazt a céget bízta meg, amelyik már 12 éve szervezi a kerületi vásárt a Szent István téren a Bazilika előtt. A döntést azzal indokolták, hogy az V. kerületnek nincs saját rendezvényszervező cége, a szervezéshez szükséges gyakorlat és idő se állt rendelkezésükre, miután a Budapest Brand Zrt. visszalépett. (Ehhez azért tegyük hozzá, hogy a fővárosi önkormányzat cége azután mondott le a feladatról, hogy a kormány mindenféle ellentételezés nélkül államosított több fővárosi önkormányzat által birtokolt közteret, majd 99 évre használatba adta a fideszes kerületnek.) A belvárosi önkormányzat szerint a Vörösmarty téri rendezvény színvonalas megvalósítására az Advent Bazilika szolgál referenciául, ami évek óta Európa legjobb karácsonyi vására.

Nem ez lesz az első alkalom, hogy több budapesti helyszínen is feltűnnek karácsony előtt, hiszen akadt év, amikor a Szent István téri mellett a Városligetben és a Citadellán is ők szervezték az adventi kavalkádot. A cég Krskó Tibor érdekeltségébe tartozik, aki Csetényi Csabával közösen milliárdos állami média megrendelésekhez jutott korábban. Akkortájt Csetényi Csaba Rogán Antal kabinetminiszter szomszédja volt. A Csetényi-Krskó páros lassan két évtizede üzemelteti közösen a Cigar Towert az V. kerületi Erzsébet téren. De akad más közös vállalkozásuk is.

Az adventi vásározás ugyan a médiabiznisz szintjét nem éri el, de azért nem olyan rossz üzlet. Jól mutatja ezt a szervező AVB Kft. bevételeinek alakulása. A Covid-járvány betörése előtti karácsonyt is magába foglaló 2019-et 333 milliós nettó árbevétellel zárták, míg a járvány évében vélhetőleg az elmaradó vásárok okán alig 72,9 millió jött össze, amit tavaly 273 millióra sikerült feltornászni.

A Budapest Brand által tavaly kiírt pályázaton összesen 500 négyzetméternyi pavilonra vártak jelentkezőt, a megjelölt bérleti díjakból valamivel több mint 180 millió folyhatott be. Az idén az elszálló infláció okán ennél várhatóan jóval többet kell fizetniük a belvárosi tereken vásározni kívánó vendéglátósoknak és kereskedőknek. A pavilonok díjszabása függ az árusított termékkörtől, a pavilon elhelyezkedéstől, de már napi 2750 forint négyzetméter áron is elérhetőek kiállítói helyek. A 2019 évhez képest idén a bérleti díjak 7-15 százalékkal nőttek – válaszolta a Népszava kérdésére az AVB kft., majd hozzátették: „a jelenlegi, igen kedvezőtlen gazdasági helyzet jóval nagyobb emelést indokolt volna, de nem akarták ezt teljes egészében a kiállító partnerekre terhelni”.

Mindemellett a társadalmi szerepvállalás jegyében térítésmentes megjelenési lehetőséget biztosítanak a Szent István téren a Magyar Ökumenikus Segélyszervezetnek, a Vörösmarty téren pedig az árva és sérült kutyákért dolgozó Vigyél Haza Alapítványnak adománygyűjtésre.

A cég a pavilonokra mindkét tér esetében pályázatot írt ki, de az árusok kiválasztásnál egyeztettek a szakmai szervezetekkel is. A Bazilika előtti vásárban több olyan kereskedő is árusít majd, akik a kezdetek óta partnereik, de igyekeznek frissíteni a kínálatot.

A közterület foglalási díj összegére vonatkozó kérdésünket az AVB Kft. azzal hárította, hogy a hatályos rendelet alapján fizetnek. Erre hivatkozott a kerületi önkormányzat is. A rendeletben egyébként különböző kategóriákba sorolják az árusokat. A kiemelt közterületnek számító két téren a vállalkozási célú rendezvények naponta fizetendő négyzetméter ára 3116, illetve 3740 forint, így ez több tízmilliós tétel is lehet. Hacsak nem kapnak kedvezményt a kerülettől. Az erre vonatkozó kérdésünkre se a cég, se az önkormányzat nem válaszolt, mint ahogy a rendezvény szponzorairól sem árultak el semmit. A Szent István téri vásár honlapja szerint a támogatók között találjuk az V. kerületet is.

A vásárrendezők nem aggódnak az infláció és a válság miatt. Mint írták: „mindkét karácsonyi vásár évek óta vonzó belföldi és nemzetközi turisztikai célpont, a belföldi és külföldi utazásszervezőktől kapott jelzések alapján idén is fokozott érdeklődés mutatkozik a rendezvények iránt”. A vásár november közepétől január elejéig lesz nyitva.