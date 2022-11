Juhász Dániel;Frank Zsófia;

oktatás;

2022-11-14 19:18:00

„Küzdök, hogy a tanítás egy kreatív, jó dolog legyen, és ne egy felülről ránk kényszerített rendszerben kelljen ezt véghez vinni”

Számos fővárosi iskolában péntekig tartó munkabeszüntetésbe kezdtek a tanárok. Diákok, szülők is megmozdulásokat szerveznek.

Több tucat budapesti iskolában kezdtek egy héten át tartó munkabeszüntetésbe a pedagógusok, mert nem tartják elegendőnek és megfelelőnek azokat a kormány részéről érkezett reakciókat, amelyeket a régóta tartó, országos megmozdulásokra kaptak válaszul. A pedagógus szakszervezetek képviselői múlt héten tárgyaltak Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkárral egyebek mellett a bérhelyzetről, a túlórák kifizetéséről, a munkaterhek csökkentéséről, de az egyeztetés ismét eredménytelenül zárult. A Külső-Pesti Tankerülethez tartozó, pestszentlőrinci Karinthy Frigyes Gimnázium 34 tanára ezt követően hirdetett egyhetes munkabeszüntetést, kezdeményezésükhöz azóta több mint 25 másik intézményből csatlakoztak pedagógusok; vannak, akik sztrájkba kezdtek, mások polgári engedetlenséggel fejezik ki tiltakozásukat.

A Karinthy egyik tanára, Barta Beáta lapunknak azt mondta, náluk a tantestület több mint fele vesz részt a munkabeszüntetés valamelyik formájában, változó időtartamban: van, aki egész napra, mások egy-egy órára szüntetik be a munkát, de olyan is van, aki egy nap csak egy óráját tartja meg. Elmondta azt is, a szülőktől sok támogatást kaptak korábban és most is, november 16-án egy szolidaritási demonstráció is lesz a helyi szülők szervezésében a XVIII. kerületi Turul szobornál.

Csatlakoztak a munkabeszüntetéshez más fővárosi kerületek iskolái is. Például a VII. kerületi Madách Imre Gimnázium 30 tanárral vesz részt a november 14-18 közti gördülő sztrájkban. Talyigás Anikó, az iskola matematika, informatika szakos tanára, aki 21 éve tanít a gimnáziumban a Népszavának úgy nyilatkozott: náluk szerdára sikerült bejelenti a hivatalos sztrájkot, hétfőn és kedden polgári engedetlenségből tagadják meg a munkát. Hétfőn tízen tettek így, pénteken viszont már 30-35 tanár sztrájkol az 53 fős tantestületből.

– A magam nevében elmondhatom, hogy én már nem félek a retorzióktól. Ha rossz vége lesz, akkor megoldom az életemet. De az én személyes sorsomnál fontosabb, hogy az oktatásért küzdök, azért, hogy abból taníthassak, amiből szeretnék, nem amiből muszáj. Küzdök, hogy a tanítás egy kreatív, jó dolog legyen, és ne egy felülről ránk kényszerített rendszerben kelljen ezt véghez vinni, legyen szabadságunk benne. Küzdök, hogy visszavonják a sztrájktörvényt, és küzdök azért, hogy a jogtalanul kirúgott tanárokat visszavegyék. Egyébként mi kiraktuk a nem félünk táblát. Volt kolléga, aki nálunk is jelezte, hogy ő fél. Ezt természetesen megértjük, és tiszteletben tartjuk, de minket a harci kedv tovább visz – fogalmazott Talyigás Anikó.

– Véd- és dacszövetségként indult nálunk a sztrájk, ugyanis rájöttünk, hogy akkor tudunk gyorsan reagálni egy-egy eseményre, ha a sztrájk állandóan be van jelentve. Alapvetően az a szokás, hogy lyukas órákban csináljuk, mert hát így sztrájkol a magyar tanár, udvariasan – mondta. Az iskolában minden napra jut egy-egy tiltakozó, de november 18-án számítanak nagyobb részvételre, a tanári kar 50-60 százalékára. A diákok teljes mellszélességgel kiállnak tanáraik mellett és a szülők is támogatóak, ha kell, otthon tartják a gyerekeket. Ugyanakkor szomorúnak nevezte, hogy az oktatásirányítás érdemben nem beszél a tanárokkal. – Hiába vagyunk sokan, nem hallanak minket – tette hozzá.

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola – amelynek 61 tanára vesz részt a munkabeszüntetésben – a Facebookon tette közzé a csatlakozási nyilatkozatát.

A pedagógus szakszervezetek november 18-ára, péntekre hirdettek újabb egységes országos sztrájknapot, valamint országszerte több mint egy tucat településről jelezték, hogy élőláncos demonstráció szerveződik a pedagógusok támogatására. Az Egységes Diákfront ugyanerre a napra tüntetést szervez Budapesten.