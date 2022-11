P. L.;

egér;kórház;Szilágysomlyó;

2022-11-14 22:21:00

Egér bukkant elő a szilágysomlyói kórház gyermekrészlegében egy éjjeliszekrényből

Felvétel is készült a sokkoló jelenetről.

A sajtótól értesült a Szilágy megyei Közegészségügyi Igazgatóság arról, hogy a szilágysomlyói városi kórházban egérinvázióval küzdenek. A kedélyeket egy nyilvánosságra került felvétel borzolta, amelynek tanúsága szerint egy egér mászik elő a kórház gyermekrészlegében egy éjjeliszekrény fiókjából.

A Főtér beszámolója szerint jelenleg belső eljárás keretében vizsgálják a kórház felelősségét. Úgy tudni, a probléma annak következtében állt elő, hogy az alagsor felújításakor kicseréltek néhány vezetéket, és bár elvégeztek egy szokványos kártevőirtást, az új csövek mellett tátongó réseken keresztül a rágcsálók bejutottak a kórtermekbe, ahol többek között befészkelték magukat az éjjeliszekrények fiókjaiba. Az igazgató arról számolt be, hogy több egér is felbukkant a csőcsere óta. A probléma elhárítására betömik a réseket, befejezik a csövek leszigetelését és egércsapdákat is elhelyeztek.

A lap szerint a kórház 1986. évi átadása óta nem történt jelentősebb beruházás az épülettel kapcsolatban, s bár két éve uniós finanszírozást nyertek az épület renoválására, a megkezdett munka a külső tatarozásban és a járóbeteg-ellátásra szolgáló osztályok felújításában merült ki. A munkálatok amiatt akadtak el, mert az önkormányzatnak körülbelül 28 millió lejes (átszámítva bő 2,3 milliárd forintos) önrészt kellene előteremtenie, ami a város tíz évre szóló beruházási alapjának felel meg.