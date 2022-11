Kuklai Katalin;

Magyarország;eltűnt gyerekek;

2022-11-15 09:30:00

Évente 18 ezer gyerek tűnik el Magyarországon, csaknem háromezren 14 év alattiak

Magyarországon évente több mint száz olyan eset fordul elő, amikor az eltűnt gyereknek nem akadnak nyomára. A vasárnap elkóborolt hatéves Zorát szerencsére hétfőn reggel egy siklóernyős kutató épségben megtalálta.

Magyarországon évente valamivel több mint 18 ezer kiskorú eltűnéséről érkezik bejelentés a rendőrséghez, közülük 15 ezren 14 év felettiek. Ez azonban nem azt jelenti, hogy ennyi gyermek cselleng az utcákon, mivel nagyon sok kiskorú rendszeresen megszökik, évente akár 40-50 alkalommal is, ez pedig minden esetben egy újabb bejelentést eredményez. A rendőrség honlapján pillanatnyilag 157 14 év alatti gyerek szerepel a keresett személyek listáján, ebből 14-en hat év alattiak. A gyerekek többsége szerencsére viszonylag gyorsan megkerül, ám még Magyarországon is évente több mint száz olyan eset fordul elő, amikor az eltűnt gyereknek nem akadnak nyomára.

A legfiatalabb, néhány éves gyerekeknél a leggyakoribb eltűnési ok az, hogy a szülők különböző nemzetiségűek, és egy elmérgesedett válás során az egyik fél külföldre viszi a gyermeket a másik szülő tudta és engedélye nélkül. A 14-18 éves korosztályban azonban jellemzően valamilyen konfliktushelyzet miatt szökik el a kamasz. Az eltűnt kiskorúak mintegy 30 százaléka a bejelentés megtétele után egy napon belül, újabb 30 százaléka a bejelentés után egy héten belül, míg 35 százaléka egy hónapon belül előkerül.

Zora esete ugyan nem mondható tipikusnak, azonban ez a korosztály is veszélyeztetett bizonyos szempontból. Duró Zsuzsa gyerekpszichológus lapunknak elmondta: a dackorszak a közhiedelemmel ellentétben nem ér véget 3 éves korban, hanem akár 7 éves korig is elhúzódhat, és ennek az intenzitása, megnyilvánulási formái teljesen egyediek. Az ilyen korú gyerekek tele vannak motivációval, vágynak felfedezni a világot, mindenre rácsodálkoznak. Ez azzal párosul, hogy még nem képesek előre gondolkodni, napokkal, évekkel előre fókuszálni, számukra csak a jelen létezik, az itt és most. A gyerekpszichológus arra is felhívta a figyelmet, hogy amellett, hogy örvendetesen újra egyre többen mesélnek népmeséket a gyerekeknek, ezekben a történetekben gyakori visszatérő elem, hogy a főhős elindul világot látni, szerencsét próbálni. A gyermeki képzelet számára ez is izgalmas lehet. A kisgyerekek pedig térben sem tudnak még megfelelően tájékozódni – ez is hozzájárulhatott Zora eltévedéséhez.

Duró Zsuzsa arra hívta fel a figyelmet, hogy ilyen esetben a szülő akkor viselkedik helyesen, ha a megtalálás után nem szidja le a gyereket. Örülni kell egymásnak, és majd kicsit később, amikor megnyugodnak a kedélyek, érdemes elbeszélgetni arról, hogy miért tűnt el, mit érez ezzel kapcsolatban, és mire figyeljen máskor. Előfordulhat, hogy az átéltek hatására poszttraumás stressz lép fel a gyermeknél, ilyen esetben a drámapedagógia eszközeit is érdemes bevetni: a szakemberek rajzolással, mozgással, bábozással segítenek feldolgozni a történteket.