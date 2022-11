P. L.;

ENSZ;emberiség;népesség;

2022-11-15 19:47:00

Nyolcmilliárdan vagyunk, bő 70 év alatt megháromszorozódott a Föld lakóinak a száma

Az ENSZ becslése szerint ha a jelenlegi növekedési tendenciákat vesszük alapul, akkor 2030-ra 8 és félmilliárdra, 2050-re 9,7 milliárdra, a század végére pedig 10,4 milliárdra nőhet az emberiség létszáma.

A mai napon a világ össznépessége elérte a nyolcmilliárd főt, ezzel napjainkban több mint háromszor annyi ember van a Földön, mint 1950-ben volt. Az ENSZ becslése szerint ha a jelenlegi növekedési tendenciákat vesszük alapul, akkor 2030-ra 8 és félmilliárdra, 2050-re 9,7 milliárdra, a század végére pedig 10,4 milliárdra nőhet az emberiség létszáma.

Az alkalomból a The Guardianen megjelent statisztika szerint a globális népességrobbanás üteme az 1960-as évek elején volt a legnagyobb, ezt követően azonban a fogamzásgátlás elérhetőségének növekedésével, az egyes országok gazdasági fejlődésével, valamint az oktatás és a nők munkalehetőségeinek kiszélesedésével párhuzamosan visszaesést kezdett mutatni a növekedés mértéke.

A lap cikke szerint 1950-ben átlagosan öt gyermeket szült egy nő, ma kettőt, de az adatok az egyes országokban persze merőben eltérőek: a szubszaharai Afrikában több mint négy, Óceániában (Ausztrália és Új-Zéland kivételével) átlagban három gyermeket szülnek a nők.

A napjainkra is kitartó népességnövekedés oka részint az, hogy növekszik az átlagos élettartam: 2019-ben ez 72 év volt, ami 9 évvel több, mint 1990-ben volt. 2050-re akár a 77 évet is elérheti ez az adat, annak ellenére, hogy tavaly 71 évre esett vissza az átlagos életkor a koronavírus-járványhelyzet miatt. A legfejletlenebb országokban az átlagos élettartam 7 évvel kevesebb a magas anya- és gyermekhalandóság, a fegyveres konfliktusok és a HIV-fertőzések terjedése miatt. A cikk megjegyzi azt is, hogy a magas jövedelmű országokban a népességnövekedés az elkövetkező évtizedekben szerves részt a nagyfokú migrációnak lesz betudható.

Jelenleg a világ lakosságának több mint fele él Ázsiában, azonban az előrejelzések szerint a világ legnépesebb országa-címet jövőre India már átveheti Kínától. Utóbbi lakossága ugyanis csökkenést mutat, míg előbbi továbbra is növekszik. Szintén jelentős adat, hogy 2050-re várhatóan nyolc ország - a Kongói Demokratikus Köztársaság, Egyiptom, Etiópia, India, Nigéria, Pakisztán, a Fülöp-szigetek és Tanzánia - fogja adni a világ népességnövekedésének több mint felét.

A szimbolikus nyolcmilliárd fős emberi összlétszám átlépése alkalmából António Guterres ENSZ-főtitkár publicisztikát jelentetett meg, amelyet lapunk is közölt.