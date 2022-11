Rónay Tamás;

Németország;választás;Berlin;

2022-11-16 16:00:00

Meg kell ismételni a berlini választást

A tartományi választási bizottság új igazgatója, Stephan Bröchler szerint a valószínűsíthető időpont február 12-e.

Teljes egészében meg kell ismételni a berlini képviselőházi választást. A berlini alkotmánybíróság érvénytelennek minősítette a több mint egy évvel ezelőtt, 2021 szeptemberében rendezett voksolást. "Mind a képviselőházi, mind a kerületi tanácsi választásokat érvénytelennek nyilvánítjuk a voksolás teljes területén" – jelentette be a berlini alkotmánybíróság elnöke, Ludgera Selting. A 2021. szeptemberi választásokat számos szabálytalanság jellemezte.

Sejteni lehetett, hogy a bírák ezt a döntést hozzák, mert Selting már a szeptember végi meghallgatásán a voksolás teljes megismétlése mellett foglalt állást. A választásokat 90 napon belül meg kell megtartani. A tartományi választási bizottság új igazgatója, Stephan Bröchler szerint a valószínűsíthető időpont február 12-e. Elődje a tavaly őszi berlini választási káosz után mondott le.

2021. szeptember 26-án - a járvány közepette - Berlinben több választást is rendeztek. E napon tartották a szövetségi parlamenti választást, és ekkor döntöttek a tartományi parlament összetételéről is. Mindemellett rendkívüli népszavazást is tartottak a nagy lakásépítő vállalatok kisajátításáról. Szakértők szerint a káoszt éppen az okozta, hogy a berlinieknek egyszerre több ügyben is az urnákhoz kellett járulniuk, márpedig a helyi hatóságok nem készültek fel kellőképpen ezekre a kihívásokra. Ennek eredményeként hibás szavazólapokat bocsátottak ki, nem gondoskodtak elegendő számú szavazóurnáról, a szavazóhelyiségeket kénytelenek voltak ideiglenesen bezárni, a meglévők előtt pedig kígyózó sorok alakultak ki. Egyes esetekben a választók a törvényes határidő lejárta, azaz este 6 óra után is szavaztak, méghozzá sietve lefénymásolt szavazólapokon, mert a pótlásról ne gondoskodtak.

Ami a parlamenti, tehát a Bundestag helyeiért zajló választást illeti, ennek egy részét szintén meg kell majd ismételni, legalábbis a berlini szavazók egy részének: múlt héten a Bundestag választási felülvizsgálati bizottsága a szövetségi kormány három pártja, a szociáldemokraták, a Zöldek és a szabad demokrata FDP szavazataival úgy döntött, hogy 431 berlini választókerületben kell a választóknak ismét az urnákhoz járulniuk. A döntés azonban azért nem tekinthető véglegesnek, mert feltételezések szerint megtámadják majd a szövetségi, karlsruhei alkotmánybíróságnál.

A berlini voksolással kapcsolatban egyébként összesen 35 panasz érkezett a helyi választási bizottsághoz. Jelenleg az ellenzéki CDU a legnépszerűbb párt Berlinben, a kereszténydemokraták egy százalékkal előzik meg a szociáldemokratákat.