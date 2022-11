Á. B.;

Gulyás Gergely;kormányinfó;

2022-11-16 15:05:00

A lengyelországi rakétabecsapódás után áll ismét nyilvánosság elé Gulyás Gergely - Kormányinfó percről percre

Alighanem a tegnap esti incidens lesz az egyik fő téma.

Váratlan időpontban, alig pár órával annak megtartása előtt küldték ki a meghívót Gulyás Gergely sajtótájékoztatójára.

Akkor a tojás és a krumpli hatósági árassá tételét jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter, azonban tegnap este egy rakéta csapódott be NATO - területen Lengyelországban. Az este folyamán már tanácskozott a kormány és a honvédelmi miniszter is egyeztetett a védelmi szövetség főtitkárával.

Az eseményről percről-perce tudósításban számolunk be.