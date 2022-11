MTI-Népszava;

futball;világbajnokság;Orbán Viktor;Katar 2022;

2022-11-17 14:38:00

Persze, hogy Orbán Viktor is ott lesz a katari világbajnokságon

Orbán Viktor ott lesz a katari labdarúgó-világbajnokságon, a nemzetközi szövetség (FIFA) meghívottjaként vesz részt az eseményen – tudatta Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Hogy mely alkalmakkor utazik a kormányfő a helyszínre, azt nem részletezte, annyit közölt: amikor ideje engedi.

Durva atrocitás érte a dán TV2 egyik stábját Katarban. Rasmus Tanthold és kollégái épp élőben jelentkeztek be Dohából, amikor többen megrohamozták a tévéseket, kamerájukat össze akarták törni. Az újságírók hiába érveltek, hogy közterületen vannak, a magukat biztonságiaknak nevezők szerint jogosulatlanul forgattak ott. Később a riporter közölte, a szervezőktől és a katari legfelső bíróságtól is bocsánatkérő levelet kapott.

Tán az 1986-os angol–argentin meccsen szerezte meg Diego Maradona pályafutása két legemlékezetesebb gólját: amikor a félpályáról indulva talált be, illetve amikor kézzel ütötte a labdát a kapuba. Eddig ez a labda a meccs bírójánál, a tunéziai Ali bin Nasszernél volt, aki most árverésre bocsájtja. A befolyó összeg egy részét jótékony célra ajánlja, a többit saját életszínvonalának emelésére fordítaná a 78 éves férfi. A Graham Budd aukciós ház szerint akár 3,6 millió dollárt (1,4 milliárd Ft) is fizethetnek a becses tárgyért.

Miután Katarban földbe tiporták az emberi jogokat, és rabszolgaként foglalkoztatott vendégmunkások építették fel az arénákat, az Egyesült Államok válogatottja meghívott közülük többeket egy közös edzésre. A foglalkozás megosztotta a vendéglátó vezetőit.

Horvátország Andrej Kramaric góljával 1-0-ra nyert Rijadban Szaúd-Arábia ellen felkészülési meccsen. Mindkét gárda részt vesz a tornán. A győztes találat a 82. percben született, holott előtte a gólszerző, később Perisic is bevette a vendéglátók kapuját, ám mindkétszer a VAR érvénytelenítette a találatot.