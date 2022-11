Juhász Dániel;

oktatás;sztrájk;Magyarország;diák;tanár;élőlánc;

2022-11-18 06:05:00

Sztrájk, tüntetés, élőlánc – ma is utcára vonulnak a diákok és a tanárok a jobb oktatásért

Harmadszorra hirdettek egységes munkabeszüntetést a pedagógus szakszervezetek a tanévkezdés óta. Több száz iskolából csatlakoztak tanárok, diákok és szülők.

Országszerte több száz iskolában indul munkabeszüntetéssel a mai nap. A tanévkezdés óta ez már a harmadik alkalom, hogy a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) egységes, országos sztrájkot hirdetett. A kormány ugyanis bizonytalan ígéreteken kívül továbbra sem állt elő érdemi, konkrét ajánlattal az érdekvédelmi szervezetek követeléseire.

Nagy Erzsébet, a PDSZ országos választmányának tagja lapunknak azt mondta, nem csitul a tiltakozási hullám, a szakszervezethez beérkezett visszajelzések szerint számos olyan intézményben, ahol már volt sztrájk most még több pedagógus csatlakozott, mint korábban. Sok olyan iskoláról tudnak, ahol a tantestület legalább 60 százaléka döntött a munkabeszüntetés mellett. A résztvevők végleges számára azonban csak a sztrájkot követően derülhet fény, mert vannak, akik nyilvánosan nem jelentették be előre vagy utólag csatlakoznak-e a munkabeszüntetéshez.

A szakszervezetek egyébként abban is bíznak, hogy nemcsak a köznevelési, hanem a szakképzési intézményekben is elindulhat a tiltakozás. A PSZ és a PDSZ november 11-én ugyanis szolidaritási sztrájkot hirdettek a szakképzésben foglalkoztatottak részére, erről Pölöskei Gáborné szakképzését felelős helyettes államtitkárt levélben tájékoztatták. Nagy Erzsébet a Népszavának azt is elmondta, a szülők is egyre támogatóbbak. Több olyan esetről is tudnak: kisebb szülői hálózatok alakultak ki annak megszervezésére, hogy a sztrájk napján ne vigyék iskolába gyermekeiket.

Hasonló kezdeményezést indított a Magyar Anyák nevű akciócsoport. Ők pénteken alternatív oktatási napot szerveznek Budapesten: a 10-14 éves korosztályt a CEU épületébe várják, ahol egyebek mellett alternatív földrajz órán vagy az Amnesty International Magyarország érzékenyítő foglalkozásán vehetnek részt. A 14-18 éveseket a Prezi látja vendégül Nagymező utcai épületében, ahol a csapatmunka fontosságáról vagy a programozásról szóló beszélgetéseken vehetnek részt.

A tiltakozók egyebek mellett magasabb anyagi és társadalmi megbecsülést szeretnének a pedagógusoknak, de az iskolai sztrájkjog helyreállítását, XXI. századi oktatást, önálló oktatási minisztériumot is követelnek.