Batka Zoltán;Fekete Norbert;

oktatás;Magyarország;diák;tanár;

2022-11-18 20:47:00

„Foglaljatok intézményeket!” – Élőlánctól a vonulásig, Győrtől Miskolcig tiltakoztak, Budapesten több ezer diák és tanár volt az utcákon

Több ezer diák, tanár, szülő, szimpatizáns vonult péntek este Budapest utcáin: ahogy a korábbi megmozdulásokon, most is az oktatás javításáért, a pedagógusok nagyobb megbecsüléséért tüntettek. Követeléseiknek hangot adtak az Erzsébet hídon, de a miniszerelnöki irodának otthont adó Karmelita épülete „alatt”, a budai Clark Ádám térén is.

Noha a tiltakozók menete továbbra is „jól látható” volt, sokkal kevesebben voltak, mint az utóbbi hetek más tiltakozásain. „Kicsit elkeseredtem, amikor megláttam, mennyien vagyunk“ – mondta egy gimnazista fiú, aki szerint épp a szemerkélő esőben kellett volna megmutatni, hogy „bármi áron” kitartanak. Egy polgári engedetlenségben is részt vevő tanár arról beszélt: az elmúlt évtizedben már láthattuk, hogy a „tüntikézésekkel“ ritkán lehet elérni változást, alighanem most sem sikerül.

Nem csak az esti tüntetés, a pénteki reggeli újabb élőlánc is kisebb erőt mutatott, mint az előzőek, igaz, ezúttal nyoma sem volt az enyhe ősznek, most kevésbé tüntésbarát, hideg, ködös idő várta a tiltakozókat. Ezzel együtt, ha hézagosan is, a tüntetők élőlánca több kilométer hosszan körbeérte Budapest belvárosát. A gimnazista Diána szomorúan rögzítette álláspontját: szerinte a hatalom arra játszik, hogy megunják a tiltakozást. Az pedig tényleg kérdéses, meddig marad meg a szolidaritás, a lelkesedés, ha azt látja mindenki, hogy még a több tízezres tüntetés sem hatja a meg a kabinetet. A demonstrálók abból meríthettek erőt: ahol erőteljesebb volt a tiltakozás – például a Kálvin téren vagy a Madách térnél – ott rengeteg autós és buszos dudált nekik. Ráadásul közben sorra kapták a híreket a tüntetők, hogy vidéki városokban is sokan egyszerre tüntettek velük. Több helyen, például Győrben péntek késő délutánra időzítették a demonstrációt.

A tankerületek és az oktatási intézmények békés elfoglalására szólított fel Molnár Áron színész, aktivista, a NoÁr mozgalom alapítója a győri Városháza téren a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) Győr-Moson megyei szervezete által szervezett „Gyújts lámpát az oktatásért” című demonstráción. Arra kérték a résztvevőket, hozzanak lámpást magukkal, hogy a Holdról is látható legyen, mennyien vannak: végül összesen bő százan, tanárok, diákok és szülők tüntettek a téren. A vártnál kisebb érdeklődést a szervezők azzal magyarázták, hogy „előző nap már volt egy buli” – csütörtök estére a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete is tüntetést szervezett, amelyen kétszázan vettek részt.

A pénteki demonstráción felszólalt a PSZ két alelnöke, Gosztonyi Gábor és Totyik Tamás, akik „vádbeszédet” olvastak fel a kormánnyal szemben. „Nincs bocsánat” – kiáltották a tüntetők minden „vádpont” után. Bírálták a kormányt a közoktatás felszalámizása, az ott dolgozók tudatos egymás ellen hangolása miatt, és azért is, amiért az oktatás helyzetének javítását nem hazai forrásokból, hanem a korábban ellenségnek kikiáltott Brüsszeltől várják. Molnár Áron elmondta: elege van, hogy a kormánysajtó afféle baloldali vagy „libsi” történetnek akarja beállítani az oktatást. Az oktatás nem bal- és jobboldali, vagy liberális és konzervatív kérdés, hanem nemzeti közös ügy – szögezte le. „Engem az érdekel, hogy olyan országban tudjunk felnőni, ahol Miskolcon nincs külön vécé a cigány gyerekeknek, ahol a tanárok normális fizetést kapnak, ahol diákok nem brutális leterheltségben kell nézzék a tanáraikat.” Molnár szerint meg kell haladni ezeket a tüntetéseket, tovább kell lépni, mivel a hatalom eddig nem hallotta meg a szavukat.

– Foglaljatok intézményeket! – adott útmutatást Molnár Áron. – Menjetek be a tankerülethez és csináljatok ülősztrájkot! Addig ne mozduljatok, amíg el nem visznek! Éljetek minden olyan eszközzel ami kimeríti a polgári engedetlenséget. Ez a kormány csak abból ért!