nepszava.hu;

Oroszország;gázrobbanás;

2022-11-19 13:57:00

Videón a kilenc ember életét követelő oroszországi gázrobbanás

Az áldozatok közt négy gyerek is van.

Kilenc ember életét követelte az a gázrobbanás, amely Oroszország távolkeleti régiójában, a Szahalin-szigeten, Timovszkoje településen történt - közölte a TASZSZ orosz állami propagandaügynökség.





Valerij Limarenko azt közölte, hogy ugyan már besötétedett, de a kutatási munkálatok az éjszaka is folytatódnak. Két lakót még nem találtak meg. Az előzetes jelentések szerint egy gázpalack okozhatta a detonációt, amely moszkvai idő szerint nem sokkal hajnal öt óra után következett be. A hatóságok úgy vélik, többeket maga alá temethettek a romok. Az épületbe egyébként nem vezették be a gázszolgáltatást. A lakók számára ideglenes szállást biztosítanak. Az orosz hatóságok büntetőeljárás keretében vizsgálják a történteket. Egy szakértői csapat már úton van, hogy felmérje a ház állapotát.

A történteket egy amatőr felvételen is megörökítették. Ezen éppen galambokat etetnek, amikor hatalmas zaj tölti be a levegőt, majd füst emelkedik fel a ház oldalából.