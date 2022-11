P. L.;

advent; Ország Karácsonyfája; Kossuth Lajos tér

2022-11-20 12:47:00

Idén Apcról érkezik az Ország Karácsonyfája

A nem mindennapi ezüstfenyő mintegy 18 méter magas, 70 centiméteres törzsátmérőjű és 6-8 tonnát nyom.

November 21-én felállítják az Ország Karácsonyfáját a Kossuth Lajos téren, a felajánlások közül idén egy körülbelül 18 méter magas, 70 centiméteres törzsátmérőjű, 6-8 tonnás ezüstfenyőre esett a választás, amely egy apci családi ház kertjét díszítette. A fenyőfa a katasztrófavédelem szakembereinek, a honvédség és a rendőrség munkatársainak közreműködésével érkezik meg a Kossuth térre - olvasható az Országgyűlés Sajtóirodájának közleményében, ahol egy fotót is közzétettek a hatalmas fenyőről.

A közleményben ugyanakkor a közlekedők türelmét és megértését kérték a fenyőfa szállításakor esetlegesen előforduló várakozások és korlátozások miatt. A fenyőt szállító szerelvény várhatóan hétfőn déltől az M3-as autópályán halad, ahonnan körülbelül délután fél kettőkor az M0-s autóútra tér át, ezt követően a Megyeri híd - 11. sz főút - III. Batthyány utca - Rákóczi utca - Szentendrei út - Pacsirtamező utca - Lajos utca - Árpád fejedelem útja - Üstökös utca - Török utca - Margit híd (forgalom kizárásával) - Jászai Mari tér - Balassi Bálint utca (villamos forgalom kizárásával) - Kossuth tér útvonalon okozhat a közlekedőknek hosszabb menetidőt, esetlegesen várakozást a fenyőfa érkezése.

Felidézik, a Kossuth tér megújulásakor a tervezők már számoltak a fa elhelyezésével, így egy állandó, földbe süllyesztett foglalat is helyet kapott a délnyugati oldalon, amely a hatalmas fát a kialakított hevedercsatlakozók révén erős szélben is képes biztosan tartani. Az Ország Karácsonyfáját 2500 folyóméter fényfüzér, benne 16000 energiatakarékos színes LED izzó fogja díszíteni, csúcsdísze egy 130 centiméter magas, 103 centiméter széles, 36 centiméter mély, háromdimenziós hatású, 25 kilogramm súlyú, meleg fehér színhőmérsékletű, szintén energiatakarékos LED fénnyel világító nyolcágú csillag lesz. A közlemény kitér arra is, hogy a Nemzet Betleheme idén Kisgyőrből érkezik, amely ember nagyságú fából faragott figurákból fog állni.

Az Ország Karácsonyfája adventtől vízkereszt napjáig díszíti majd a Kossuth teret, lebontását követően az Országgyűlés Hivatala rászorulóknak ajánlja fel a faanyagot tűzifaként - zárul a sajtóiroda közleménye.