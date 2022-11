nepszava.hu;

2022-11-21 19:53:00

Állítólag orosz turistákat tett utcára egy miskolci szálloda ukrán tulajdonosa, a debreceni orosz főkonzulátus már tájékozódik az ügyben

Az érintettek statáriális eljárást emlegettek.

„A főkonzulátus diplomatái igyekeznek felvenni a kapcsolatot az érintettekkel, hogy tisztázzák az incidens minden körülményét, és szükség esetén segítséget nyújtsanak nekik” - közölte hétfőn egy Telegram-üzenetben Oroszország debreceni főkonzulátusa.

Mindezt arra reagálva közölték, hogy az orosz TourDom nevű portálnak egy orosz turista arról számolt be, hogy november huszadikán este el kellett hagyniuk a Premier Hotel Miskolc nevű szállodát, ahol szobát béreltek. „Este 6 óra körül jelentkeztünk be a szállodába. Az út után lezuhanyoztunk, és már készültünk lefeküdni, de 9 óra körül felhívott az igazgató és közölte, hogy sürgősen ki kell költöznünk. Valójában egyszerűen kihúztak minket az ágyból, és kikísértek. A fiatalember oroszul beszélt, elég udvarias volt, még bocsánatot is kért, ám nagyon határozottan jelezte, hogy ki kell költöznünk. Nem maradt más hátra, mint hogy összepakoljunk” - fogalmazott egyikük. Távozásuk előtt azonban sikerült kideríteni, mi okozta a gyors kilakoltatást.

Egyúttal egy közeli szállodában szobát ajánlott az oroszoknak. A turisták ezzel párhuzamosan tettek a Booking.com-nál.

A debreceni orosz főkonzulátus tájékoztatásában arról is írt, hogy felvették a kapcsolatot a miskolci polgármesteri hivatallal, emellett hivatalos tájékoztatást küldtek az érintett szállodának, hogy adjanak magyarázatot az eset körülményeire. Bejegyzésüket azzal zárták, hogy továbbra is gyors, érdemi segítséget kívánnak nyújtani az ilyen helyzetekben.