Danó Anna;

egészségügyi törvény;Pintér Sándor;ellenzéki pártok;

2022-11-22 06:15:00

Pintér Sándor az egészségügy átalakításáról akar tájékoztatni, de nem mindenki mondott igent a meghívására

Megosztotta az ellenzéket Pintér Sándor invitálása, amelyben a belügyminiszter az egészségügy átalakítását érintő törvényjavaslatról ígért tájékoztatást – derült ki lapunk körkérdéséből. Az eredeti terv szerint az esemény a keddi plenáris ülés előtt néhány órával kezdődött volna, de hétfőn átütemezték a napirendet és szerdára halasztották vitát.

Lukács László György, a Jobbik képviselőcsoportjának vezetője – mint mondta – nem biztos, hogy részt vesz ezen a fórumon. Azért is bizonytalan, mert a tárgyban megjelölt törvényjavaslatot már benyújtották a Parlamentnek és a tervezett szakpolitikai tájékoztatás után alig 24 óra múlva megkezdődik a vitája is az Országgyűlésben. – Ha lett volna valódi egyeztetési szándék, akkor napokkal a benyújtás előtt kellett volna konzultálni. Az egyeztetést egyébként nem elsősorban az országgyűlési képviselők hiányolják, hanem jelen esetben az egészségügyben dolgozók szakmai képviseletei – fogalmazott lapunknak.

– Tekintettel arra, hogy az esemény nem egyeztetésről szól, hanem egyoldalú tájékoztatásról, valamint arra, hogy a tájékoztatóra az Országgyűlés azon ülése idején kerül sor, amelyen az érintett egészségügyi törvényjavaslat tárgyalása is szerepel, a tájékoztatón az MSZP politikusai nem vesznek részt, csak szakértői szinten képviseltetjük magunkat – közölte megkeresésünkre Tóth Bertalan, az MSZP-frakcióvezetője. Tiszteletét teszi viszont a párbeszédes Szabó Tímea. Mint lapunknak elmondta, bár ő is hosszasan gondolkozott, végül úgy döntött, meghallgatja, hogy mit mond a törvénymódosító-csomagról Pintér Sándor, aki a kormányban szinte egyedüliként tartja fontosnak elmagyarázni: mi van a javaslat hátterében.

Az LMP is részt vesz a találkozón. Kanász-Nagy Máté országgyűlési képviselő szerint a normális kormányzati működés természetes részének kellene lennie a hétpárti egyeztetéseknek. Ilyet azonban csak Pintér Sándor kezdeményezett, ezt pedig a párt értékeli. Kanász-Nagy szerint egyébként az egészségügyi törvények módosító-csomagjának több neuralgikus pontja is van. Közülük mindenképpen rákérdeznek a szakrendelők államosítására. A belügyminiszter ugyanis korábban még határozottan cáfolta, hogy erre sor kerülhet. Arra is választ remél Pintér Sándortól, hogy mi indokolja a tartós ápolási feladatok átadását a szociális rendszernek és valóban fizetőssé akarják-e tenni a szolgáltatást. Az ellenzéki politikus ugyanakkor hozzátette: nem vár érdemi elmozdulást az előterjesztő álláspontjában.

A Népszava megkeresésére a DK nem reagált, a Momentum pedig – mint írták – nem tudott válaszolni.

A Belügyminisztérium lapunknak küldött tájékoztatásában azt írta, „válaszadásunkig nem jelzett vissza a Momentum, a Demokratikus Koalíció és a Mi Hazánk. A Jobbik közölte, nem vesz részt az egyeztetésen, a Fidesz, a KDNP, az MSZP, Párbeszéd, LMP képviselteti magát.” Arra a kérdésünkre, hogy miért csak közvetlenül a javaslat tárgyalása előtt kerül sor a tájékoztatóra, azt válaszolták: „a tárca a törvénycsomag múlt heti benyújtását követően időt biztosított a javaslat megismerésére, és az előzetes tájékozódás alapján 2022. november 22. volt a legalkalmasabbnak tetsző időpont.”