MTI-Népszava;

USA;Wales;Katar 2022;

2022-11-21 22:27:00

Nem bírt el egymással Wales és az Egyesült Államok, 1-1 lett a vége

Wales 64 év után tért vissza a tornára. A csapat sztárja, Bale egy büntetőből egyenlített nem sokkal a vége előtt.

Wales története második világbajnokságán, 64 esztendő elteltével játszott újra meccset: 1958-ban a magyar válogatottal kétszer is megmérkőzött nemzeti csapatuk, egy döntetlen mellett egyetlen eddigi győzelmüket is megszerezve, utóbbin szerezték legutóbbi góljukat is.

Ezúttal Gareth Bale vezetésével léptek pályára a következő vb társházigazdájának csapata ellen, és bár az amerikaiak az első percekben veszélyesebben játszottak, ezt követően mezőnyfölényük sokáig nem eredményezett újabb helyzeteket. Az első igazi lehetőséggel viszont élni tudtak: George Weah korábbi aranylabdás futballista, jelenlegi libériai köztársasági elnök fia, Timothy Weah volt eredményes.

A szünetről - részben csere hatására - támadóbb szellemben jött vissza a walesi együttes, nyíltabb és magasabb iramú lett a játék, a szigetországiak több nagy helyzetet is kidolgoztak. Noha az Egyesült Államok válogatottja előtt is adódtak gólszerzési esélyek, a hajrában az egyre fáradtabb walesiek a válogatott gólrekorderének, Gareth Bale-nek a büntetőjével egyenlítettek - a játék képe alapján megérdemelten. A kaotikus és hosszúra nyúlt ráadásban nem esett újabb találat, így Wales hosszú kihagyás után ismét döntetlent játszott vb-n, akárcsak az 1958-as torna három csoportmérkőzésén.