A BBC háborús bűncselekményekkel szembesítette az orosz nagykövetet, de tőle csak bizonytalan vagdalkozásra futotta

2022-11-23 14:57:00

Andrej Kelin azzal próbálta meg elvitatni az egészet, hogy „bármit lehet találni az interneten”, mire a BBC Newsnight műsorvezetője határozottan szembesítette azzal, hogy ezek az ENSZ-bizottság adatai, amitől a nagykövet láthatóan zavarba jött, és csak hebegett-habogott.

Az orosz erők által elkövetett háborús bűncselekményekkel szembesítette a műsorvezető Andrej Kelint, Oroszország brit nagykövetét a BBC Newsnight című műsorában.

Victoria Derbyshire felidézte Kelinnek, hogy az ENSZ szerint az orosz katonák azonnal, bírósági ítélet nélkül végeztek ki embereket Bucsában, Harkivban pedig két szemtanú alapján arról számoltak be, hogy orosz katonák lerángattak egy embert egy Oroszországba tartó buszról, majd megverték és agyonlőtték. A műsorvezető ismertette azt a különösen súlyos esetet is, amikor Kijevben két orosz katona betört egy házba, ahol többször megerőszakolták az ott élő 22 éves nőt. A nagykövet ekkor megpróbálta félbeszakítani, mire Derbyshire azzal intette le, hogy „Bocsánat, még nem végeztem”.

Az újságíró ezután elmondta, hogy

Kelin erre láthatóan kissé zavartan azt próbálta meg válaszolni, hogy „bármire lehet találni az interneten ilyesféle bizonyítékot”, mire a műsorvezető gyorsan leintette azzal a válasszal, hogy

A nagykövet ezután megpróbálta elvitatni a beszélgetést, egészen pontosan úgy fogalmazott: „Nézze, ez nem egy komoly vita. Ha szeretné komolyan megvitatni azt, ami Ukrajnában történik, akkor nem lehet egyetlen helyzetet kiragadni”.

A kérdésre, hogy akkor ezek szerint úgy gondolja-e, hogy az orosz katonák nem követtek el ezek közül semmit, azt mondta, el tudja „képzelni”, hogy „valami történik”, tekintve, hogy háború van. A műsorvezető erre megjegyzi, „elfogadhatatlan, hogy orosz katonák nők búvóhelyeire menjenek be, és megerőszakolják őket”. Erre Kelin azzal vág vissza, hogy számukra pedig az „elfogadhatatlan, hogy ukrán katonák hétköznapi embereket lógassanak lámpavasakra, vagy koporsókba tegyék, vagy megöljék vagy megalázzák őket”.

The UK’s Russian Ambassador Andrei Kelin is read a list of alleged war crimes by Russian troops



He tells #Newsnight evidence of such crimes can be found on the internet ‘about anything’https://t.co/P0zxS1Voyd pic.twitter.com/yjdFcBUsMe