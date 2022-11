nepszava.hu;

Kocsis Máté;kampánypénzek;Márki-Zay Péter;

2022-11-23 20:24:00

Márki-Zay Péter szerint befuccsolt a Fidesz blöffje, Kocsis Máté azonban első felvonást emleget

Ahogy az várható volt, mindenki máshogy értelmezi a titkosítás alól feloldott dokumentumokat.

„A nyilvánosságra hozott titkosszolgálati jelentés is mind igazolja azt, amit az elmúlt hónapokban elmondtunk” - jelentette ki az ellenzék korábbi miniszterelnök-jelöltje.

Márki-Zay Péter arra reagált, hogy - mint lapunk is beszámolt róla - a nemzetbiztonsági bizottság honlapjára kikerült az az összefoglaló, amely azt taglalja, honnan és milyen támogatásokat kapott külföldről a Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM).

A politikus hangsúlyozta, a jelentés megerősíti, hogy az MMM átláthatóan működött és működik most is, mivel minden információt korábban nyilvánosságra hoztak és a beérkezett támogatásokkal pontosan tételesen és átláthatóan elszámoltak. Azt hangoztatta, a titkosszolgálati jelentés csattanós választ adott a fideszes politikusok vádjaira, mivel ebben szó sincsen semmiféle nemzetbiztonsági kockázatról, hazaárulásról vagy tiltott pártfinanszírozásról. Úgy értékelt, hogy „befuccsolt a Fidesz blöffje”.

- zárta sorait Márki-Zay Péter.

„Ma feloldották a baloldal külföldi finanszírozásáról szóló első vizsgálati jelentés 30 évre szóló titkosítását. Az anyagból számos érdekesség kiderül, de az ördög a részletekben rejlik” - utóbbit pedig már a Fidesz-frakcióvezetője írta. Kocsis Máté - aki egyben a parlamenti szakbizottság tagjai is - arra hívta fel a figyelmet, hogy a „dollárbaloldal” a választások előtt elhallgatta a külföldi pénzt, sőt később még azt is tagadták, hogy külföldi finanszírozókkal lennének kapcsolatban. Miután kiderült, hogy mégis jött pénz külföldről, letagadták a felét. Ha csak a választáson induló baloldali pártok számára juttatott külföldi finanszírozás összegét nézzük, az is nagyjából a négyszerese annak, amit a magyar költségvetés biztosít a pártok kampánykiadásaira. Önmagában ez a tény súlyosan sérti az ország szuverenitását - értékelt.

- fogalmazott Kocsis Máté.