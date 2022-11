Kibertámadás miatt leállt az Európai Parlament honlapja, miután a testület terrorizmust támogató országnak nyilvánította Oroszországot

P. L.;

Oroszország;Európai Parlament;kibertámadás;Roberta Metsola;

2022-11-23 18:59:00

Egy Kreml-barát csoport vállalta is a felelősséget.

Terheléses támadás (DDOS) érte az Európai Parlament honlapját, kevéssel azt követően, hogy terrorizmust támogató államnak minősítették Oroszországot - erről Jaume Duch szóvivő számolt be a Twitteren. Dolgoznak a probléma megoldásán - tette hozzá.

????The availability of @Europarl_EN website is currently impacted from outside due to high levels of external network traffic.

This traffic is related to a DDOS attack (Distributed Denial of Service) event.

EP teams are working to resolve this issue as quickly as possible.