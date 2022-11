P. L.;

ügyészség;vádalku;Völner Pál;Schadl György;

2022-11-24 08:23:00

Vádalkut kötött az ügyészséggel Schadl György kenőpénzek kifizetését is dokumentáló bizalmasa

Házipénztár és EgyenlegMoncsi elnevezésű Excel-táblázatokban tartották nyilván a pénzmozgásokat.

Megállapodást kötött az ügyészség Schadl György egyik bizalmasával, aki egyebek között a pénzmozgásokat, köztük a kenőpénzek kifizetését is dokumentálta Excel-táblázatban - írja a 24.hu.

A pénzügyesként dolgozó, ám hivatalosan végrehajtó-jelölt bizalmas a vádalku értelmében csak tanúként lesz meghallgatva a bíróságon - nem pedig vádlottként. A nő több részletben mintegy 90 oldalnyi tanúvallomást tett, ami a lap szerint komoly aggodalomra adhat okot a vádlottaknak.

A 24.hu által megismert vádirat szerint Schadl György részben a végrehajtói irodájában, részben a tartózkodási helyén tárolt összegekből fizette ki a kenőpénzeket Völner Pál volt igazságügyi államtitkárnak. A pénzügyest - aki vádalkut kötött az ügyészséggel - az irodájában található páncélszekrényben tartott készpénz kezelésével, illetve az onnan kivett és betett összegek dokumentálásával bízta meg, az összegeket Házipénztár és EgyenlegMoncsi elnevezésű Excel-táblázatokban tartották nyilván. Rajta kívül egy Schadl sofőrjeként és személyi asszisztenseként működő, hivatalosan szintén végrehajtó-jelölt munkatársnak volt jogosultsága a készpénz kezeléséhez, ő az ügy negyedrendű vádlottja, két és fél év letöltendő börtönt kért rá a vádhatóság.

A két bizalmi ember az ügyészség szerint teljes mértékben tisztában volt azzal, hogy Schadl György legális bevételei mellett rendszeresen törvénytelen, korrupciós cselekményekből származó pénzhez is jut, és azzal is, hogy maga is lefizetett hivatalos személyeket, így például, hogy Völner Pállal is korrupciós viszonyban állt. Sőt, mindkét bizalmas személyesen is rendszeresen vett át készpénzt azoktól az önálló bírósági végrehajtóktól, akiket Schadl György tevékenysége révén neveztek ki.

A végrehajtói kar letartóztatott elnökére tíz év, Völner Pálra nyolc év börtönt kért az ügyészség, amennyiben beismerik tettüket. Emellett Schadlra 200, Völnerre 25 millió forint pénzbüntetést, mindkettőjüknek tíz év közügyektől eltiltást, a jogi végzettséghez kötött foglalkozástól végleges hatályú eltiltást, valamint vagyonelkobzást is indítványoztak a jogtalan gazdagodásuk erejéig.

Ahogyan arról tegnap lapunk is beszámolt, a vádiratból kiderült, Schadl György telefonon megkérte a feleségét és rajta keresztül az apját, hogy egy bankfiókban béreljenek széfet, és ott helyezzék el a még le nem foglalt órákat és ékszereket.

A vádirat szerint Schadl felesége és apja egy Bartók Béla úti bankfiókban széfet béreltek, és elhelyezték ott a csaknem 110 millió forint értékű ékszert és luxusórát. A trezort Schadl apja nevére bérelték ki, de Schadl feleségének is volt hozzáférése. A vád szerint erre azért volt szükség, hogy az órákat és az ékszereket ne lehessen a végrehajtói kar elnökéhez kötni, és meghiúsítsák lefoglalásukat. A történtekre viszont rájött az ügyészség is, amely emiatt Schadl György felesége és apja ellen is vádat emelt.