2022-11-24 15:13:00

Schmidt Mária a német válogatottról: szánalmasak, férfiatlanok, gyávák

A Terror Háza Múzeum főigazgatójának a jelek szerint teljesen beakadt ez a téma. Csakúgy, mint a teljes fideszes nyilvánosságnak.

„A kommunista diktatúra alatt sokan, sokszor kényszerültünk öncenzúrára. Aki nem akart fejjel a falnak menni, az többször is alaposan megfontolta, mit tesz szóvá, miért szól be és mikor fogja be inkább. Mert tétje volt az ellenkezésnek, az egyet nem értés szóvá tevésének: börtön, állásvesztés, vegzálás” - írta csütörtöki Facebook-bejegyzésében Schmidt Mária.

A történész azzal folytatta, ezért gyakran éltek a ne szólj szám, nem fáj fejem népi bölcsességével, s nem ismert senkit sem, aki ezt büszkén tette volna. Pironkodtunk, szégyenkeztünk miatta, szívesen eltagadtuk, ha erre kényszerültünk, erre kényszerítettük magunkat. Kijelentette, a „német (?) fociválogatott” most új minőségre próbálja emelni az öncenzúrát, arra tesz kísérletet, hogy öncenzúráját hősies kiállásként tüntesse fel.

Csapatkapitányuk nem merte felvenni a szivárványos karszalagot, a csapat és a Német Labdarúgó Szövetség nem mert kiállni állítólagos elveikért, mivel „mert annak »katasztrofális« következményeitől – atyaég, egy sárga lap, tényleg bődületes retorzió - visszariadtak.”

- zárta sorait Schmidt Mária.