2022-11-27 21:45:00

Az elnöki palotához közeli helyszínen fegyverropogás hallatszik, biztonsági tisztségviselők szerint a fegyveresek robbanómellényeket viselnek.

Kormányzati tisztségviselők által használt szállodát támadott meg az al-Shabaab szomáliai dzsihadista szervezet a fővárosban, Mogadishuban – adta hírül vasárnap az al-Dzsazíra pánarab televízió online kiadása.

Az áldozatokkal kapcsolatban még nincsenek információk.

A Villa Rose nevű szálloda elleni támadásért az al-Shabaab dzsihadista szervezet vállalta a felelősséget.

Az egyik rendőr elmondása szerint a támadók robbanószerekkel és fegyverekkel ostromolták meg az elnöki palota közelében található szállodát. A fegyveresek számát jelenleg nem tudni – tette hozzá. Hozzátette: néhány kormányzati tisztségviselőt sikerült kimenekíteni, miután az ablakon keresztül elmenekültek.

Adam Aw Hirsi szomáliai környezetvédelmi miniszter a Twitteren azt írta, biztonságban van azután, hogy „terrorista robbantást követtek el a szállodai rezidenciája ellen”.

I am save from a terrorist explosion targeted at my residence, Villa Rays. الحمد لله.