Frank Zsófia;

tanár;kirúgás;Belügyminisztérium;polgári engedetlenség;

2022-11-30 16:39:00

„Ez nyilvánvalóan egy erődemonstráció” – Kiderült, melyik három budapesti gimnáziumból rúgtak ki tiltakozó tanárokat, este tüntetés lesz a Belügyminisztérium előtt

December elsejei hatállyal, rendkívüli felmentéssel szüntették meg tankerületi igazgatók három fővárosi gimnázium nyolc pedagógusának a közalkalmazotti jogviszonyát – közölte a Belügyminisztérium (BM). Lapunk információi szerint az Eötvös József Gimnázium biológia szakos, a Vörösmarty Mihály Gimnázium angol szakos tanárának mondtak fel, a Karinthy Frigyes Gimnáziumból pedig hat tanárt küldtek el.

A BM azt is közölte, hogy további 24 pedagógus kap tájékoztatást az intézményének vezetőjétől arról, „milyen következményekkel jár a munka jogellenes megtagadása.”

Az pedig csak a közlemény kiadása után félórával lett egyértelmű, hogy pontosan kikről van szó. Mint mondta, az elbocsájtott pedagógusok között volt olyan, aki németül tanította a gyerekeket biológiára, másikuk angolul tanított földrajzot. – Azokat pótolni, akik idegen nyelven tanítottak természettudományi tárgyakat majdhogynem a lehetetlen kategória. Persze az elbocsájtott magyar szakos tanárokkal helyettesítésével is gondban leszünk – fogalmazott a Népszavának a pedagógus.

Komjáthy Anna, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) választmányi elnöke lapunknak elmondta, hogy a Vörösmarty Mihály Gimnáziumból kirúgott tanár épp betegállományban van, így ő postán kapja majd meg papírját. – Információim szerint

– fogalmazott az érdekvédő. Komjáthy hangsúlyozta, tudták, hogy a jogsértő munkamegtagadás szankciót vonhat maga után. – Mi azt kifogásoltuk, hogy néhány óra munkamegtagadásért a felmentés abszolút aránytalan, még jogászok szerint is. Az pedig kriminális, hogy miközben a diákok érdekeire hivatkoznak, elküldik a gyerekek tanárait, úgy, hogy mind tudjuk: az egész országban tanárhiány van – jelezte a PDSZ választmányi elnöke, hozzátéve: a szerdai történések bizonyítják: a tanároknak nem szabad feladni.

Mint arról többször írtunk, szeptember 30-án a budapesti Kölcsey Ferenc Gimnázium öt tanárát polgári engedetlenség miatt azonnali hatállyal felmentették a munkavégzés alól, köztük a Tanítanék Mozgalom ismert arcát, Törley Katalint is. Azóta ugyan nem történtek kirúgások, de a kormányzati kommunikáció következetesen utalt rá, a polgári engedetlenség nem megengedett tiltakozási forma, és a most kiadott közlemény is azt hangsúlyozza: „a diákok, életkoruktól függetlenül, tanulni járnak az iskolákba, számukra nem példamutató a jogszerűtlen magatartás.”

Este fél 7-kor tüntetés lesz a Belügyminisztérium József Attila utcai épülete előtt – derül ki a PDSZ Facebook-posztjából. Az esemény oldalán eddig több mint 600-an jeleztlék, hogy mennek, 1200-an pedig azt, hogy érdekli őket a demonstráció.