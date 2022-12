Ungár Tamás, Klagenfurt;

2022-12-02 16:00:00

Háború és béke 64 mezőn – A százlelkes Drávapiski polgármesterének sakkgyűjteményéből ma megnyílt Európa legnagyobb sakkmúzeuma

A klagenfurti múzeumalapítók célja, hogy a sakklogikát fejlesztő játék öröme minél több fiatalt ragadjon magával.

Mali Zoltán huszonévesen versenyszerűen sakkozott fiatalsága városában, Esztergomban. Ám érezve, hogy sosem jut spiccre, hobbisakkozónak állt. Viszont profi sakkgyűjtő lett. A férfi ötvenéves korára 3300 készletet halmozott fel a világ minden tájáról. A kollekció gazdagodása az elmúlt hónapokban felgyorsult, mivel Mali elhírelte, hogy sakkmúzeum építésébe fogott Karintia központjában, Klagenfurtban. Azóta ismerősök, neves személyiségek küldenek neki míves sakkokat.

Mali Zoltán 2006 óta a százlelkes Drávapiski tiszteletdíjas polgármestere. Vállalkozóként tucatnyi profilban próbálta ki magát, jelenleg főképp kártevőirtó cége hozza a pénzt, emellett boltja és kocsmája van a Piskihez közeli Alsószentmártonban. Mali belekóstolt a politikába is: 2006-ban 2400 délbaranyai romát szervezett be az SZDSZ-be – így szerzett befolyást a liberálisoknál –, aztán eltávolodott pártpolitikától. Később a falvak nincstelenjeit kizsigerelő uzsorások ellen indított harcot.

2020-21 telén a Klagenfurtban élő Melanie August egy drávapiski család nyomorúságos helyzetéről olvasott a neten. Az informatikus férjével két gyermeket nevelő asszony segíteni akart a famílián, ezért mozgósította a karintiai magyarokat. Amikor egy kisteherautónyi ruha és élelmiszer összegyűlt, felhívta Mali Zoltánt, és a polgármester elgurult a rakományért. Pár hét múlva Melanie maga is elautózott Drávapiskire. Az ormánsági falu nyomora megdöbbentette, de megfogta őt a környék szépsége és az ott élők vendégszeretete, ezért házat vett a faluban. Amikor Mali Zoltán megmutatta neki sakkgyűjteményét, Melanie arra gondolt, hogy a kollekciónak múzeumban a helye. Mali is így gondolta, de Magyarországon nem talált fogadóképes települést.

Melanie viszont talált egy felújításra szoruló, 1800 négyzetméteres, korábban áruházként szolgáló épületet a százezer lelkes Klagenfurt egyik bevásárló negyedében, és Malival közösen ide álmodták meg a sakkmúzeumot. Létrehozták az Európa Sakkfővárosa Alapítványt, s ez az egyesület gyűjtést indított a múzeum megépítésére. Egymilliárd forint értékű segítség érkezett pénzben, építőanyagban, bútorban és munkában. A német nyelvterületen dolgozó magyarok is kivették a részüket a kivitelezésből – tudtam meg Melanie-tól, volt, hogy

A Mali nevét viselő sakkmúzeumot körbejártuk a két ötletgazdával a megnyitás előtt. Belül egy labirintusban ballagva nézhetjük végig az öt földrész 133 országát reprezentáló 1700 sakk-készletet. A bábok többnyire hazájuk hagyományairól, hitvilágáról és esztétikájáról vallanak. A közel-keleti figurák leggyakrabban az ó-egyiptomi szobrokra hajaznak, a dél-amerikaiak az azték, inka és maja reliefek arcaira. Az egyik indiai készlet szeretkező bábui a Kámaszútra illusztrációnak is beválnának (ezért 120 centinél magasabbra kerültek), a távol-keleti figurák olyanok, mintha egy kungfu-filmből léptek volna ki. A IV. Pál pápa által rendelt vatikáni sakkasztal 25 centis játékosai keresztes lovagoknak tűnnek. Az egyesült államokbeli sakkok figuráinak pihent agyúsága megkapó: egyiken az angyalok és ördögök állnak egymással szemben, a másikon kutyák és macskák, a következőn Salvador Dali-tervezte nyalókák a bábuk.

Az egyik legmellbevágóbb készlet bábui koponyaplasztikák, ezek egy Ukrajna-zászló előtt láthatók. Egy Szíriából érkezett sakktábla figuráiról nem tudtuk eldönteni, ufók-e vagy zombik. Politikai üzenetet hordoz az a sakktábla is, amin királytól a gyalogig minden figura Orbán Viktort mintázza. A táblát két oldalt egy-egy olyan készlet övezi, amelynek valamennyi figurája miskakancsó. A homofóboknak egy szivárványszínű bábukészlettel ellátott sakktábla üzen: ezekkel a bábukkal – merthogy egyformák – képtelenség háborúzni a 64 mezőn.

A figurák matériája is sokféle: fából, elefántcsontból, forgácsolt fémből, drótból, anyacsavarokból, üvegből, műanyagból, műgyantából, marcipánból, pohárból, üdítőpalackból, textíliából és fonalból készültek. Persze, az extrém sakkfigurákkal bajos a játék, mivel találgatni kell, melyik bábú a huszár vagy a bástya.

A klagenfurti sakk-kiállítás a kusza folyosók, a figurák végtelen forma- és anyaggazdagsága, illetve a látható tárgyak sokkoló zsúfoltsága miatt kissé bazárszerű. De ez aligha meglepő, ha ismerjük az alapítók szándékát: – Azt akartuk kifejezni, hogy a sakk nem a sakkzsenik felfoghatatlanul bonyolult játéka, hanem mindannyiunké – mondta Mali Zoltán. – Szeretnénk, ha minél többen megismernék és megkedvelnék ezt a játékot, mivel sok örömöt ad, és fejleszti a logikai készséget.

Melanie Auguszt így fogalmazott: – Örülünk, ha majd eljönnek hozzánk a sakkozók, de inkább azokat akarjuk megnyerni, akik nem érdeklődnek a sakk iránt. Én is most tanultam meg játszani és a kilencéves lányom, Frida is. Ő ráérzett a sakk szépségére, és annak fontosságára, hogy minden lépést mennyire meg kell fontolni, mert mindennek következménye van.

A történethez tartozik, hogy a múzeumnak egy hatezer fiatalt tanító oktatási intézmény a szomszédja, ahol óvodákat, általános és középiskolákat, valamint pedagógusképzőt integráltak. Az általános iskola 42 osztálya a következő hetekben meglátogatja a kiállítást, emellett a diákok számára sakk-képzés indul. Eddig nyolcvanan jelentkeztek a pénzbe kerülő féléves kurzusra. A diákok egyik mestere Száraz Sándor lesz. A 67 éves férfi 1998 előtt a Budapesti Sakkszövetség főtitkáraként dolgozott, aztán leváltották, s akkortól egyre rosszabb helyzetbe került. Idén októberben fűtésszámla tartozása miatt el kellett jönnie abból a fővárosi odúból, ahol meghúzta magát. A hajléktalanná váló férfit Mali Klagenfurtba hívta, hogy tanítsa sakkozni a kisiskolásokat. Száraz fizetést és szállást kapna a múzeumban, a megtört férfi – bár tart a változástól – végül igent mondott.

Az alapítók önfenntartó múzeumot akarnak. A belépő 18 és fél euróba kerül majd. A jegyek, az oktatás és az itt rendezett versenyek révén, valamint a múzeum ajándékboltjában és kávéházában képződik bevétel. A boltban – a sakk mellett – sakkos motívumú pólókat, táskákat kínálnak. Ezeket főképp olyan magyarországi vállalkozások gyártják, ahol fogyatékossággal élő emberek dolgoznak. Pénzt hoz a kávéház is, ahol muszáj lesz sakkozni, az asztalokat ugyanis elfoglalják a sakktáblán „ugrásra kész” figurák. A kávéház önkiszolgáló, nehogy a pincér megzavarja a játszókat. Kicsit odébb négy számítógépen sakkozhatnak a nemzetközi kihívásra várók: nekik a világ legnagyobb netes sakkportálja sorsol ki ellenfelet.

Mali Zoltán nem mondott le arról, hogy itthon is sakkmúzeumot nyisson. Van még 1600 készlete.

Infó: Mali Schachmuseum, Klagenfurt, Waidmannsdorfer Strasse 16.