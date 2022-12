Fekete Norbert;Frank Zsófia;

tanár;kirúgás;Karinthy Frigyes Gimnázium;

2022-12-02 09:24:00

Annyi tanárt rúgtak ki a diákok érdekeire hivatkozva, hogy ellehetetlenítették a budapesti gimnázium működését

Mintegy 65 iskola csaknem 700 pedagógusa nem vette fel a munkát csütörtökön, miután egy nappal korábban az oktatásért is felelős Belügyminisztérium közölte: nyolc fővárosi tanárt azonnali hatállyal kirúgnak.

Az érintetteknek a bűne az volt: polgári engedetlenségi akciókban vettek részt. Két érintett intézményben – a Karinthy Frigyes Gimnáziumban, ahonnét hat pedagógust küldtek el és a Vörösmarty Mihály Gimnáziumban – csütörtökre és péntekre is rendkívüli szünetet rendeltek el. Nem lesz tanítás a Kőbányai Szent László Gimnáziumban sem pénteken. A Karinthy igazgatója, Hutai László egy tájékoztató levélben kifejtette: a hat tanár kirúgásával az intézmény működtetése ellehetetlenült, a hatályos jogszabályok szerinti minimum létszámot feltehetően nem tudják biztosítani.

– Nem értjük, miért pont innen rúgtak ki hat tanárt, ez előttünk is rejtély – mondta lapunknak a Karinthy egyik oktatója az iskola pestszentlőrinci épülete előtt. A rendkívüli szünet miatt csak a tanárok mentek be csütörtökön az iskolába. Berta Beáta az intézmény egyik tanára a Népszavának elmondta: arra jutottak, hogy legalább 25-en határozatlan idejű engedetlenséggel reagálnak a kirúgásokra.

A tantestületben – folytatta a Karinthy tanára – döbbenet, keserűség uralkodik. Berta Beáta szerint akik eddig bizonytalanok voltak, vagy túl radikálisnak gondolták a polgári engedetlenséget, most úgy döntöttek: ezután ők is részt vesznek abban. – Az eljárás, ahogyan elbocsátották a kollégáinkat, már náluk is kiverte a biztosítékot – tette hozzá Berta.

A diákok sem tétlenkedtek, arról lapunk is beszámolt, hogy még szerda estére spontán demonstrációt szerveztek Pintér Sándor tárcájának épülete elé. Ezernél is többen vettek részt az érezhetően feszült hangulatú akcióban, néhányan egész éjszaka virrasztottak a Belügyminisztérium (BM) előtt, sőt azóta is váltásban demonstrálnak. Mihalics Lili, az Egységes Diákront (EDF) tagjaként az egyik első kint éjszakázó volt. Lapunknak tegnap arról beszélt, hogy több mint 24 órája nem volt otthon, a szerdai tüntetés után a minisztérium előtt maradt, ott is aludt. „Az éjszaka első fele hamar elment, mert a tüntetés alatt tele voltunk adrenalinnal” – mondta.

A BM előtt csütörtökön kora este nagyjából harmincan voltak, a leterített pokrócoktól kedélyes piknik hangulat kerekedett. A jelen lévők rendszeresen körbejárták a területet, hogy összeszedjék a szemetet. A szintén EDF-tag Tóth-Göde Gergő szerint nem lehet szó nélkül hagyni, hogy olyan embereket büntetnek meg, akik a jó oktatásért, azaz az egész ország érdekéért állnak ki. „Egy jobb Magyarország esélyt nem lehet elvenni senkitől” – tette hozzá.

Több iskolában a tanárok mellett a diákok is akcióztak, a Pasaréti Szabó Lőrinc Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnáziumban például ülő sztrájkot tartottak.

Azt gondolom, ha ebbe most nem állunk bele, akkor késő lesz, ez pedig tanárok, szülők és diákok érdeke is – fogalmazott lapunknak az iskolában és uralkodó hangulatról Lőrincz Katalin, a Szabó Lőrinc angol szakos pedagógusa, a Tanárok a Tanárokért mozgalom egyik főszervezője.

Tegnap egyébként nem rúgtak ki egy tanárt sem, ugyanakkor 30 oktató figyelmeztető levelet kapott. Ebben arra hívták fel a pedagógusok figyelmét, hogy a munka felvételének ismételt megtagadása alapot ad a munkáltatói rendkívüli felmentésre. A levelek csaknem felét az ország egyik legjobb gimnáziuma, a Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium oktatói kapták. A VIII. kerületben található intézmény előtt tegnap reggel élőláncos akciót szerveztek.