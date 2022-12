Banksy-alkotást loptak el az ukrajnai Hosztomelben

Gy. D.;

2022-12-02 20:51:00

A tolvajok levágták a falról a szigetelést, rajta a művel. A rendőrség nyolc embert vett őrizetbe, köztük van egy 60 éves is. Azzal védekeztek, hogy el akarták adni a művet, a befolyt összegből pedig az ukrán hadsereget támogatták volna.

Banksy-alkotást loptak el tolvajok a Kijev megyei Hosztomelben.

A Kijev megyei rendőrség Facebook-oldalán azt írta, a pénteki nap folyamán, dél előtt nem sokkal értesítették őket arról, hogy ismeretlenek

A beszámoló szerint a rendőrök a helyszínen nyolc embert találtak. A gyanúsítottak 27 és 60 év közöttiek, kijevi és cserkaszi lakosok – közölte Andrij Nyebitov, a kijevi regionális rendőrség vezetője.

A The Kyiv Independent beszámolója szerint a tolvajok azzal védekeztek, hogy el akarták adni a művet, a befolyt összegből pedig az ukrán hadsereget támogatták volna.

