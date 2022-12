Előzetesen megállapodtak az EU-tagállamok az orosz olaj árplafonjáról

MTI-Népszava;

EU;megállapodás;korlátozás;orosz olaj;

2022-12-02 22:25:00

Uniós diplomaták tájékoztatása szerint a 60 dolláros árplafonról szóló döntéssel kapcsolatban vasárnapra várható az EU és a G7 csoport hivatalos bejelentése, mielőtt december 5-én életbe lép az orosz olajimport túlnyomó többségére vonatkozó EU-embargó.

Az Európai Unió tagországai előzetesen megállapodtak a tengeren szállított orosz olaj hordónkénti árplafonjáról, amely 60 dollár lesz – erről tájékoztatta az újságírókat Andrzej Sadoś, Lengyelország Európai Unió mellé rendelt állandó képviseletének vezetője pénteken.

Andrzej Sadoś közölte azt is, hogy bár Varsó alacsonyabb árat követelt, visszavonta az orosz nyersolaj felső árszintjének meghatározását célzó európai javaslattal szembeni kifogását.

„Lengyelország elfogadta az Európai Unió által javasolt, a tengeri úton szállított orosz nyersolaj 60 dolláros hordónkénti felső árkorlátozását” – idézte a nagykövetet a TVP lengyel közszolgálati hírtelevízió Twitter-üzenetében.

#Poland has agreed to the #EuropeanUnion’s proposal for a USD 60 per barrel #pricecap on #Russian seaborne #oil, allowing the EU to move forward with formally approving the proposal over the weekend, Poland’s Ambassador to the EU Andrzej Sadoś announced. https://t.co/1OyrmByVGl