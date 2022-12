P. L.;

egészségügyi törvény;Magyar Orvosi Kamara;Belügyminisztérium;

2022-12-03 21:34:00

A Belügyminisztérium állítja, a Magyar Orvosi Kamara több javaslatát is elfogadták az egészségügyi reformtervhez

A szakmai testület mindenesetre távolról sem elégedett.

A Magyar Orvosi Kamara több javaslatát is beépíti a Belügyminisztérium az egészségügyi reformcsomagjába, amelyről a parlament várhatóan szerdán szavaz majd - ezt válaszolta a tárca az ATV Híradójának megkeresésére.

A Belügyminisztérium állítása szerint a Kamara javaslatai közül hármat elfogadtak, egyet nem, kettőt pedig szerintük más jogszabály rendez. A tárca válaszából az nem derült ki, hogy pontosan mely három javaslatot hagyták jóvá, azt viszont közölték, nincs egyetértés a szakmai testülettel az orvosi bérek teljesítményi alapon történő, mínusz 20, plusz 40 százalék mértékű változtatása tekintetében.

A Magyar Orvosi Kamara nem reagált az ATV megkeresésére, korábban viszont lapunk is beszámolt arról a belső körlevélről, amelyben úgy fogalmaztak, hogy „a parlament olyan törvénymódosítás elfogadása előtt áll, ami véleményünk szerint súlyosan veszélyezteti a betegbiztonságot, valamint a magyar orvosokra akarja ráterhelni az egészségügyi rendszer továbbra is kijavítatlan hibáit.” Tiltakozási lehetőségként felmerült a rendkívüli küldöttgyűlés, az önként vállalt túlmunka felmondása és a felmondások letétbe helyezése is.

A szövetség elnöke, Vámosi Péter szerint a legfontosabb kérdés például, hogy ne szenvedjen késedelmet a szakvizsga felé való ütemezett előrehaladás, továbbá, hogy aki az előírtaknak megfelelően halad előre, az ne szenvedhessen hátrányt a bérezés szempontjából. Weltner János sebész pedig úgy vélte, az egyéni visszavonulások nem visznek előre, a tiltakozás visszajelzést kell jelentsen a kormánynak arra vonatkozóan, hogy át kéne szabni a jogszabályt.

A Magyar Orvosi Kamara egyebek között azt is sérelmezi, hogy a munkakörülmények megváltoztatásával a kormány durván beavatkozik az orvosok magánéletébe, továbbá, hogy az alapellátás orvosai a negatív béreltérítés mellett nem kapnak kompenzációt a növekvő rezsiszámlákra, és a mentők vezénylik majd őket a kötelező ügyeletbe.