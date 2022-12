nepszava.hu;

büntetés;Kövér László;Hadházy Ákos;

2022-12-05 11:05:00

Kövér László bruttó 950 ezer forintra büntette Hadházy Ákost két hiányzás miatt

Bár a házelnök az elmúlt négy évben mindig elfogadta a független képviselő igazolását, ezúttal megtagadta.

Bruttó 950 ezer forintra büntette Kövér László házelnök Hadházy Ákost, amiért a független országgyűlési képviselő nem vett részt két szavazáson – derül ki a független országgyűlési képviselő Facebook-bejegyzéséből.

Mint írja, ez azt jelenti, hogy a büntetést azért kapta, mert két nap alatt két óra alatt 39-szer „nem nyomott meg egy gombot”.

Hadházy Ákos ezután beszámol arról, hogy ez idő alatt a kékestetői intézményben EU-s pénzekből árnyékba tett napelemparkot nézte meg, illetve annak járt utána, hogy a Magyar Nemzeti Bank luxusnyaralójába „véletlenül” Matolcsy György fiától vették a bútort.

Mint mondja, ezt le is igazolta, ám – ellentétben az elmúlt négy évvel – Kövér most megtagadta, hogy elfogadja igazolását. Hadházy elismeri, hogy 2018 és 2022 között is nagyon gyakran hiányzott szavazásról, mert – mint írja – „korábban is úgy gondoltam, hogy egy ilyen rendszerben képviselőként sokkal hasznosabb dolgokat tehetek annál, mintsem a gombnyomogatással eljátsszam a Fidesz kedvéért a parlamentáris demokráciát. Ehelyett legtöbbször vidéki helyszínek fideszes korrupcióját dokumentáltam”.

– tette hozzá.

Mint írja, a büntetést sajnos nem tudja ledolgozni, mert Kövér már le is vonta a fizetéséből.

„A szakmámban még ingyen sem dolgozhatok (azért az Állatorvosi Kamarával bírságoltattak meg, törvénytelenül), nemhogy pénzért, így ismét önökhöz kell fordulnom. Tudom, hogy most nálam sokkal nagyobb szüksége lehet sokaknak – például a tiltakozó tanároknak – a segítségre, mégis megköszönöm, ha lehetőségeikhez mérten segítenek ennek a beteg idegzetű idősödő autokratának fityiszt mutatni” – írja.

Hozzáteszi azonban, hogy nem szeretne visszaélni a segítséggel, „ha Kövér ennyire szeretné látni az ábrázatát”, akkor bizonyos szavazásokra be fog járni. A tiltakozás megfelelő módját még kitalálja ezekre az esetekre.

„Természetesen továbbra is mindent meg fogok tenni, hogy ne játsszam el még Kövér kedvéért sem, hogy ez egy működő parlament: nem fogok továbbra sem kamu vitákban részt venni, semmire sem jó interpellációkat fogalmazni és továbbra sem fogok egyetlen fillért sem felvenni kamu parlamenti pozíciókért (például havi egy óra elfoglaltsággal járó bizottsági tagságot sem vállalok)” – zárja bejegyzését.