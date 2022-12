Papp Zsolt;

ipar;

2022-12-08 07:14:00

Nagyot fékezett az ipar, jön a 25 százalék feletti infláció

Az energiaigényes cégek a termelés csökkentésével reagálhattak az a rezsiköltségek emelkedésére: októberben 3,5 százalékkal csökkent az ipari termelés.

Októberben az ipari termelés volumene 5,9 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban, de szeptemberhez képest 3,5 százalékkal csökkent – közölte a KSH. Az ipar ilyen erőteljes lassulása meglepte az elemzőket, ugyanis idén épp ez a szektor volt ami stabilan teljesített. A magyar gazdaság teljesítménye már a III. negyedévben - tehát már október előtt – a második negyedhez képest 0,4 százalékkal csökkent. A III. negyedben a KSH adatai szerint az ipar termelés 9,6 százalékkal nőtt, így ellensúlyozta a többi szektor visszaesését. Ebből a szempontból is rossz hír, hogy októberben a húzóágazat hirtelen visszaesett.

A KSH előzetes becslése szerint a visszaesés komoly negatív meglepetés, habár még mindig magasabb volt a termelés volumene 2022 októberében, mint egy évvel korábban, havi alapon már igen komoly visszaesés mutatkozott. A KSH előzetes becslése sok részletet nem árul el, ám az adatközlésben a hivatal kiemelte, hogy a termelés (éves bázisú) bővüléséhez a feldolgozóipari alágak többsége hozzájárult. A legfontosabb szerepet betöltő ágazatokban is jelentős volt a növekedés, így az autóiparban és az elektronikai iparban is. Ugyanakkor az élelmiszeripar esetében az éves bázisú termelés csökkenése vélhetően azt jelenti, hogy havi alapon igen jelentős fékeződést mutatott a szektor. Mindez nem meglepő, hiszen az agrárium rendkívül gyenge teljesítményt mutatott idén - mutatott rá Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője, aki szerint az ipar egészének visszaesése komoly negatív meglepetés. Mindemellett a rendkívül erősen csökkenő energiafelhasználás már vélhetően az energiaszektor kibocsátását is érintette, hiszen októberben az ország gázfelhasználása csupán kétharmada volt az előző négy év átlagának - tette hozzá az elemző.

Az előző havi részletes adatok alapján az ipari rendelésállomány 21 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban. Amennyiben ellátási sokkok nem érik az ágazatot, úgy 2023-ban ez lehet a gazdasági növekedés motorja, pontosabban vélhetően egyedüli érdemi pozitív hozzájárulója. A téli hónapokban azonban a visszafogottabb energiafelhasználás, az agrárium és élelmiszeripari gondok még okozhatnak negatív meglepetéseket. A beszerzési menedzser index ugyanakkor felpattanást jelez a következő hónapra, ami ismételten arra utal, hogy az októberben látott visszaesés nem feltétlenül jelent trendfordulót – vélekedett az ING elemzője.

Suppan Gergely, a Magyar Bankholding elemzője a váratlan fékeződést egyértelműen a magas energiaárak hatásaival magyarázza, szerinte a visszaesést a nagy energiaigényű cégek termelésének visszafogása okozta. Az elszálló energiaárak több ágazatot is a termelés visszafogására kényszeríthetnek következő hónapokban. A külső keresletet ronthatja az infláció élelmiszer-, és energiaárak vezérelte emelkedése a vásárlóerő csökkenésén keresztül. Ugyanakkor továbbra is élénkítheti az ipart a nagyon magas rendelésállomány – árnyalta a képet Suppan Gergely. Az energiaválság által okozott várható átmeneti megingásokat követően a jövő év közepétől fokozatos élénkülésre számítunk az ipari termelésben, amit új – főleg az akkumulátorgyártáshoz és autóiparhoz, valamint élelmiszeriparhoz, vegyiparhoz, védelmi iparhoz kapcsolódó – kapacitások várható üzembe helyezése is támogathat. Idén bázishatások és új kapacitások üzembe helyezése miatt, de jelentős bizonytalanságok mellett továbbra is 6 százalék körüli, jövőre pedig 4 százalékos növekedésre számítunk, a tavalyi 9,6 százalék után – mondta az elemző.